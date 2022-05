Kontinuität im SVP-Bezirk Brixen

Brixen – Das Führungsduo Herbert Dorfmann und Magdalena Amhof wurde einstimmig wiedergewählt. Parteiobmann Philipp Achammer wurde zudem vom Bezirksausschuss einstimmig für eine weitere Amtszeit als Parteiobmann für die im September stattfindenden Neuwahlen der Parteispitze nominiert.

Bei der gestrigen SVP-Bezirksausschusssitzung des Bezirkes Brixen wurde Herbert Dorfmann zum dritten Mal in Folge als SVP-Bezirksobmann im Bezirk Brixen bestätigt. Seine Stellvertreterin bleibt weiterhin Magdalena Amhof. Ebenfalls neu gewählt wurden die Bezirksleitung und die Delegierten für den Parteiausschuss.

Bezirksobmann Herbert Dorfmann und SVP-Fraktionssprecherin Magdalena Amhof sind am Freitag von den SVP-Ortsgruppen des Bezirkes Brixen mit einem einstimmigen Votum in ihren Funktionen bestätigt worden. Zu Veränderungen kam es hingegen bei der Wahl der Bezirksleitung und bei der Wahl der Delegierten im Parteiausschuss. Während das Führungsduo Dorfmann und Amhof für das bisher Geleistete belohnt wurde, spiegeln die Gewählten eine gute Balance zwischen Kontinuität und Erneuerung wider.

Bezirksobmann Herbert Dorfmann bedankte sich bei den Ortsobleuten und Delegierten für das ausgesprochene Vertrauen: „Es gilt nun die positive Stimmung im Bezirk mitzunehmen und politisch entsprechend zu agieren. Ich freue mich auf die neue Bezirksleitung, die mit neuem Schwung und Elan, aber auch Durchhaltevermögen die Agenda des Bezirkes voranbringen wird“. Die stellvertretende Bezirksobfrau Magdalena Amhof unterstrich in ihrer Rede, dass die neue Bezirksleitung alle Voraussetzungen erfülle, um auch die weiteren fünf Jahre im Sinne der Interessen des Bezirkes zu arbeiten und diese voranzubringen.

Wahl der Bezirksleitung

Bei der Wahl der fünf Mitglieder der Bezirksleitung schafften Irmgard Dorfmann (Mühlbach), Peter Natter (Brixen), Carmen Plaseller (Lüsen), Margit Tauber (Milland) und Markus Trocker (Klausen) den Sprung in das Gremium.

Wahl der Bezirksvertreter/innen im Parteiausschuss

Im Parteiausschuss werden weiterhin Michael Deltedesco (Albeins), Angelika Schrott Steger (Lajen), Christian Tschurtschenthaler (Rodeneck) und neu Christian Untermarzoner (Sarns) den Bezirk Brixen im Parteiausschuss als Delegierte vertreten.

Die Wahl leitete Parlamentarierin Renate Gebhard. Als Vorsitzende der SVP-Frauenbewegung freute sich besonders über das starke Signal für mehr Frauen in Führungspositionen und Gremien. Schließlich sind drei von fünf Bezirksleitungsmitglieder weiblich.

Wahl des/der Parteiobmannes/frau

Nachdem die Wahlhandlungen abgeschlossen waren, warteten die Teilnehmer*innen des Bezirksausschusses mit einer Überraschung auf: So wurde der amtierende Parteiobmann Philipp Achammer einstimmig für eine weitere Amtszeit als Parteiobmann für die im September stattfindenden Neuwahlen der Parteispitze nominiert.