Kosovos PrÃ¤sident Thaci in Den Haag angeklagt

Thaci muss sich vor dem Gericht in Den Haag verantworten

Der kosovarische Präsident Hashim Thaci wird am Kosovo-Kriegsverbrechertribunal wegen Kriegsverbrechen angeklagt. Das Büro des Sonderanklägers in Den Haag erklärte am Mittwoch, Thaci und andere Angeklagten würden Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Zusammenhang mit dem Kosovo-Krieg vorgeworfen, darunter fast 100 Morde.

Die Anklageschrift sei das Ergebnis einer langwierigen Untersuchung und spiegelt die Entschlossenheit der Ermittler wider, alle Anklagepunkte zweifelsfrei zu beweisen, hieß es. Thaci war während des Kosovo-Krieges politischer Direktor der Kosovo-Befreiungsarmee (UCK), der kosovo-albanischen Milizen, die für die Unabhängigkeit der damaligen südserbischen Provinz gegen die serbischen Sicherheitskräfte kämpften. Nach Kriegsende im Jahr 1999 gründete er die Demokratische Partei (PDK), an deren Spitze er bis 2016 stand.