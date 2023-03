Kreml: Ukrainische Drohne explodiert südlich von Moskau

Drohne soll in der Region Tula detoniert sein

Eine vermutlich von der Ukraine gestartete Drohne ist am Sonntag nach russischen Angaben knapp 200 Kilometer südlich der Hauptstadt Moskau niedergegangen und detoniert. Bei der Explosion in dem Dorf Kirejewsk bei Tula seien drei Menschen verletzt worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur TASS. An mehreren Gebäuden sei erheblicher Sachschaden entstanden. Die Angaben ließen sich von unabhängiger Seite zunächst nicht überprüfen.

Bei der Drohne handelt es sich nach Angaben russischer Ermittler um eine Tu-141 “Strisch” (“Uferschwalbe”). Die in den 1970er-Jahren entwickelte Drohne diente ursprünglich zur Aufklärung, soll aber von den ukrainischen Streitkräften zur Kamikaze-Drohne umgebaut worden sein. Russland führt seit 13 Monaten einen Angriffskrieg gegen das Nachbarland Ukraine.