Kultur-Staatssekretär Sgarbi will in Südtirol kandidieren

Kunstexperte will mit Liste "Rinascimento" antreten

Bozen – Der italienische Kultur-Staatssekretär Vittorio Sgarbi tritt mit seiner Liste “Rinascimento” bei den kommenden Südtiroler Landtagswahlen am 22. Oktober an. Zu seinen Zielen zählt unter anderem, das Bozner Museum “Museion” zu erneuern, wie er mitteilte. Der als Kunstexperte bekannte Sgarbi ist derzeit Präsident des Museums MART in der Trentiner Stadt Rovereto und Mitglied des lombardischen Regionalparlaments.

“In Bozen gibt es das Museion, ein schönes Museum. Schade, dass es das am wenigsten besuchte Museum Italiens ist, vielleicht sogar das am wenigsten besuchte der Welt”, bemängelte der Kunstkritiker. “Wir werden uns dafür einsetzen, dass auch die Kinder in Südtirol spüren, dass sie sich im Zentrum Europas befinden und dass sie auf die Vergangenheit von Venedig, Rom und Wien zurückblicken können”, schrieb Sgarbi.

“Ich bin überzeugt, dass ich als stolzer Italiener, der im benachbarten Trentino so aktiv ist, ein Bezugspunkt für die Italiener in Südtirol sein kann”, erklärte Sgarbi. Bozen sei eine “große italienische Stadt mit deutschsprachigen Wurzeln, die zum Dialog zwischen den Kulturen aufruft”. “Ich glaube, dass die Kultur im Vordergrund stehen muss”, so der 70-Jährige weiter.

In den nächsten Wochen sollen die wichtigsten Punkte des Wahlprogramms ausgearbeitet werden und mit den anderen politischen Kräften verglichen, die an den Landtagswahlen teilnehmen wollen, kündigte Sgarbi an. Er war mit seiner Wahlliste “Rinascimento” Mitte Februar zum Mitglied des lombardischen Regionalparlaments gewählt worden.

Sgarbi sorgt in Italien allerdings auch immer wieder wegen vulgärer Auftritte für Polemiken.

Während der Corona-Pandemie schied Sgarbi mit seiner Position zu Mundschutz und Covid-Regeln die Geister. Statt Masken solle es Kondome für alle geben, erklärte Sgarbi. Er bevorzuge die Abstandsregel, so der Kunstkritiker, der sich auf einem Video langsam in Rage redete und unter anderem seine Verwunderung zum Ausdruck brachte, warum in manchen Restaurants die Gäste Glaswände trennen und in anderen nicht.

Auch mit der Abgeordneten Michaela Biancofiore hat Sgarbi im Jahr 2011 Südtirol einen Besuch abgestattet und provokante Aussagen in Richtung deutscher Sprachgruppe von sich gegeben. Die Italiener würden in Südtirol wie die Juden zur Zeit der Nazis behandelt, hatte der Kunstexperte damals erklärt.