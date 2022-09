Kundgebung: Gossensaß fürchtet Verkehrschaos

Brenner – Am heutigen Samstag veranstaltet die Gemeinde Brenner in Zusammenarbeit mit den anderen Wipptaler Gemeinden eine Kundgebung, um auf die zunehmenden Probleme rund um die Verkehrsbelastung auf der Brenner-Achse aufmerksam zu machen.

Die vergangenen Monate hätten gezeigt, wie dramatisch die Folgen von ausufernder Verkehrsbelastung für die Anrainerbevölkerung sein könnten, erklären die Organisatoren der Aktion.

Die Kundgebung findet in Gossensaß statt und beginnt mit einem Einmarsch auf der Staatsstraße um 11.00 Uhr am Dorfeingang nach der Abzweigung ins Pflerschtal und mündet in eine friedliche Versammlung am Ibsenplatz im Herzen von Gossensaß.

Am Ende der Kundgebung verabschiedet die Bürgerversammlung ein Verkehrsmemorandum, welches anwesenden Medienvertretern überreicht wird.

Die Gemeinde fordert unter anderem eine Umfahrung für Gossensaß. Die Ortschaft sei bereits jetzt überlastet und wenn die Sanierung der Luegbrücke auf der Nordtiroler Seite der Brennerautobahn beginnt, werde die Verkehrsbelastung noch größer, erklärt der Bürgermeister der Gemeinde Brenner, Martin Alber, Medien gegenüber.

Protestaktionen gab es heute auch in Rabland und in Forst. Die Teilnehmer gingen ab 10.00 Uhr so oft wie möglich über den Zebrastreifen, um den Verkehr aufzuhalten. Damit wollten sie auf die Verkehrsbelastung aufmerksam machen.