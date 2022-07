Kurverwaltung Meran: Landesregierung ernennt neuen Verwaltungsrat

Meran – Die Landesregierung hat heute die Verwaltungsratsmitglieder der Kurverwaltung Meran offiziell ernannt.

­

­Dem neuen Verwaltungsrat der Kurverwaltung Meran gehören Bürgermeister Dario Dal Medico, Vize-Bürgermeisterin Katharina Johanna Zeller, Lorenzo Salvà und Monica Marabese als Vertretende der Stadtverwaltung an. Ingrid Hofer, Barbara Hölzl, Clara Martone und Joachim Ellmenreich vertreten im Verwaltungsrat den Hoteliers- und Gastwirteverband, den Wirtschaftsverband für Handwerker und Dienstleister und den Handels- und Dienstleistungsverband. Im Auftrag der Landesregierung sind Adelheid Stifter, Daniela Dal Col, Aris Deflorian und Alessandra Schileo Ratsmitglieder.

Die Landesregierung hat den neuen Verwaltungsrat, der nun fünf Jahre im Amt bleibt, heute ernannt. Der Verwaltungsrat der Kurverwaltung setzt sich aus insgesamt zwölf Mitgliedern zusammen, von denen ein Teil vorab von der Meraner Gemeindeverwaltung vorgeschlagen, ein Teil von der Landesregierung namhaft gemacht wird. Meran nimmt somit zwölf Verwaltungsräte in Anspruch, die proportional zur Stärke der Sprachgruppen in der jeweiligen Gemeinde bestimmt werden: Sechs der neuen Ratsmitglieder gehören der deutschen Sprachgruppe an, sechs der italienischen.

Eine etwas längere Amtszeit war dem bisherigen Verwaltungsrat gegönnt: Eine Neubestellung des Verwaltungsrates der Kurverwaltung Meran war Ende Februar 2021 auf Ansuchen der damaligen kommissarischen Stadtverwaltung von der Landesregierung ausgesetzt worden. Die Amtszeit des bestehenden Verwaltungsrates wurde verlängert. Grund dafür war die zweifache Ausnahmesituation, zum einen in der Verwaltung zum anderen wegen der Pandemie.

Tourismuslandesrat Arnold Schuler, der die Landesregierung heute mit dem Thema befasst hat, verweist auf die wichtige Rolle der Kurverwaltung und wünscht dem Verwaltungsrat viel Erfolg in der neuen Amtszeit: “Die Kurverwaltung Meran fördert den Tourismus und trägt gleichzeitig zur Entwicklung der Stadt bei.”