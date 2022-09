Landtag: Ausschuss billigt Änderungen zum Landeshaushalt 2022

Bozen – Der III. Gesetzgebungsausschuss hat heute den Landesgesetzentwurf Nr. 117/22 – Änderungen zum Haushaltsvoranschlag der Autonomen Provinz Bozen 2022-2024 (vorgelegt von der Landesregierung auf Vorschlag von LH Kompatscher) – nach Erläuterungen durch den Generaldirektor der Landesverwaltung, Alexander Steiner, und den Direktor des Landesamts für Haushalt und Programmierung, Enrico Gastaldelli, diskutiert und mit vier Ja (Helmuth Renzler, Gerhard Lanz, Paula Bacher und Carlo Vettori), zwei Nein (Maria Elisabeth Rieder und Hanspeter Staffler) und einer Enthaltung (Josef Unterholzner) gutgeheißen.

Wie Ausschussvorsitzender Helmuth Renzler berichtet, wurden in dieser Sitzung zusätzliche Bestimmungen in den Entwurf eingefügt. Der im Haushalt 2022 für Lehrpersonen an Schulen staatlicher Art zur Verfügung gestellte Betrag soll von 20 auf 24,5 Mio. Euro aufgestockt werden, wobei diese 4,5 Mio. aus dem Fonds für Führungskräfte entnommen werden. Zum Führungskräftegesetz, das im Juli verabschiedet wurde, wurden einige technische Anpassungen vorgenommen, um eine Anfechtung durch Rom zu vermeiden. Die Facharztausbildung soll alle drei Jahre evaluiert werden. Der Höchstbetrag der Ortstaxe wird von 2,5 auf fünf Euro angehoben. Weitere Bestimmungen betreffen eine finanzielle Absicherung der Pflege und ein Mitspracherecht des zuständigen Amtes bei Wohneinrichtungen für Senioren. Schließlich sollen mit diesem Gesetz die Voraussetzungen geschaffen werden, dass das Land zusätzliche finanzielle Unterstützung für Familien, Einzelpersonen und Betriebe gewähren kann; dafür wurde ein Platzhalterbetrag von zehn Mio. angegeben, der bis zur Verabschiedung im Plenum – und nach Feststellung der verfügbaren Mittel – aufgestockt werden soll.

„Damit kann die Landesregierung Maßnahmen beschließen, die zeitnah umgesetzt werden können, um Personen, Familien und Unternehmen, die mit den derzeitigen Preissteigerungen zu kämpfen haben, zu unterstützen“, erklärt Renzler. Er berichtet auch von Einwänden aus dem Ausschuss zu haushaltsfremden Artikeln, die von Generaldirektor Steiner mit der Notwendigkeit begründet wurden, auf die römischen Einwände zum Führungskräftegesetz schnellstmöglich zu reagieren, um eine Anfechtung zu vermeiden. „Dies und die Möglichkeit, die Unterstützungsmaßnahmen gegen die Teuerung schon bald umzusetzen, waren der Grund für die Einberufung der Sitzung im Dringlichkeitswege und für die Behandlung dieser Änderungsanträge“, erklärt Renzler und dankt den Ausschussmitgliedern für das Verständnis und die konstruktive Mitarbeit.