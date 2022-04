Landtag befasst sich mit höherer GIS für leere Zweitwohnungen

Bozen – Der Landtag befasst sich heute mit der Immobiliensteuer GIS. Ein Entwurf der Landesregierung sieht vor, dass die GIS auf leere Zweitwohnungen erhöht werden soll. Wer eine Zweitwohnung weiter vermietet, wird somit belohnt. Im Landtag soll darüber abgestimmt werden.

Die Landesregierung will die Wohnungsknappheit in Südtirol bekämpfen. Der Entwurf sieht vor, dass die Gemeindeimmobiliensteuer auf Zweitwohnungen auf 2,5 bis 3,5 Prozent erhöht wird. Damit soll ein Anreiz geschaffen werden, die Wohnung weiter zu vermieten.

Über den genauen Prozentsatz trifft die Gemeinde selbst die Entscheidung. Derzeit liegt der Steuersatz auf Zweitwohnungen bei 1,56 Prozent.

Die neuen Steuersätze sollen nicht in ganz Südtirol, sondern nur in jenen Gemeinden angewandt werden, wo die Wohnungsnot am größten ist.