Laut Moskau ukrainische Attacke auf Krim

Die Ukraine hat nach Angaben eines lokalen Verwaltungsbeamten in der Nacht auf Sonntag Ziele auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim mit mehr als zehn Drohnen angegriffen. Drei der unbemannten Flugkörper seien auf die Hafenstadt Sewastopol gerichtet gewesen, erklärte der von Russland eingesetzte Gouverneur der Stadt auf dem Messengerdienst Telegram. Diese drei Drohnen seien von der Luftabwehr abgefangen worden, es habe keine Schäden gegeben.

Unterdessen gaben die ukrainischen Behörden Samstagabend Luftalarm für etwa zwei Drittel des Landes. Die Warnungen erstreckten sich von der Hauptstadt Kiew über zahlreiche Regionen der Ukraine.

Bereits am Freitag näherte sich ein russischer Kampfjet einem polnischen Flugzeug nach Angaben aus Warschau gefährlich über dem Schwarzen Meer. Die polnische Maschine vom Typ Let L-410 sei am Freitag auf einem Patrouillenflug für die EU-Grenzschutzbehörde Frontex unterwegs gewesen, als sie von einer russischen Suchoi Su-35 abgefangen worden sei, teilte Warschau am Sonntag mit. Zu dem Zwischenfall sei es im internationalen Luftraum innerhalb des von Rumänien ausgewiesenen Einsatzgebiets gekommen.

Über dem Schwarzen Meer kommt es immer wieder zu Annäherungen zwischen EU- und NATO-Flugzeugen sowie russischen Jets. In der Vergangenheit kam es dabei mehrmals zu brenzligen Situationen.