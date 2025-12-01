Laut Umerow “bedeutender Fortschritt” bei Ukraine-Gesprächen

Von: APA/AFP/Reuters

Nach den Gesprächen zwischen Unterhändlern der Ukraine und der USA in Miami über ein mögliches Abkommen zur Beendigung des russischen Angriffskriegs hat sich der ukrainische Chefunterhändler Rustem Umerow positiv geäußert. “Wir haben bedeutenden Fortschritt erreicht, einige Fragen bedürfen jedoch weiterer Feinabstimmung”, erklärte Umerow am Montag. Unterdessen empfing Frankreichs Präsident Emmanuel Macron seinen ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj in Paris.

Umerow, der den nationalen Sicherheitsrat der Ukraine leitet und bis Juli Verteidigungsminister des Landes war, hatte den ersten Teil der Gespräche am Sonntag auf Stellungnahmen in sozialen Netzwerken als “produktiv und erfolgreich” bezeichnet. In ukrainischen Verhandlungskreisen war zuvor von “nicht einfachen” Verhandlungen die Rede gewesen. Kompliziert seien insbesondere Formulierungen “in Bezug auf Gebiete”.

Auf US-Seite hatten an den Gesprächen der Sondergesandte von US-Präsident Donald Trump, Steve Witkoff sowie Außenminister Marco Rubio und Trumps Schwiegersohn und Berater Jared Kushner teilgenommen. Grundlage der Verhandlungen war der vor eineinhalb Wochen vorgestellte US-Plan für ein Ende des Ukraine-Kriegs.

Intensive Woche steht bevor

Dieser war in seiner ursprünglichen Fassung weithin als äußerst vorteilhaft für Russland beurteilt worden. Später wurde er dann bei Gesprächen im schweizerischen Genf unter Beteiligung europäischer Staats- und Regierungschefs zugunsten der Ukraine überarbeitet.

Die Gespräche am Sonntag in Florida markierten den Auftakt einer neuen Woche intensiver diplomatischer Bemühungen. Am Montag empfing Macron Selenskyj, Witkoff plant für Dienstag Gespräche mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau. In den kommenden Tagen will zudem US-Verteidigungsstaatssekretär Dan Driscoll nach Kiew reisen.

Macron bekräftigt Forderung nach europäischer Beteiligung

In Paris bekräftigte Macron die Forderung nach einer europäischen Beteiligung an einem möglichen Friedensplan für die Ukraine. “Ein solcher Plan kann nur beschlossen werden, wenn die Europäer mit am Tisch sitzen”, sagte Macron bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem ukrainischen Amtskollegen Selenskyj. “Wir sind noch in einer frühen Phase”, fügte er hinzu.

Macron bedankte sich zugleich bei den USA für ihren Einsatz als Vermittler. Selenskyj forderte seinerseits Gespräche mit US-Präsident Donald Trump über noch zu klärende “Schlüsselthemen”. “Wir müssen sicherstellen, dass Russland am Ende nicht den Eindruck hat, für den Krieg belohnt zu werden”, betonte der ukrainische Präsident.

Beide Präsidenten hatten zuvor mit Witkoff und Umerow telefoniert, die derzeit in Florida über den US-Plan für die Ukraine beraten. Anschließend telefonierten sie mit mehreren europäischen Staats- und Regierungschefs.

Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni erklärte APA-Informationen zufolge, dass es wichtig sei, dass Europa und die USA sich darüber einig seien, wie Frieden in der Ukraine erreicht werden könne. Meloni lobte außerdem Selenskyjs “konsequent konstruktiven Ansatz” bei den Friedensgesprächen. Die italienische Regierungschefin meinte in einer am Montag veröffentlichten Erklärung, sie hoffe, dass Russland seinen eigenen konkreten Beitrag zu einer Vereinbarung leisten werde.

Größte russische Geländegewinne in diesem Jahr

Unterdessen geht es für Moskau auf dem Schlachtfeld voran. Die russischen Truppen machten im November in der Ukraine so große Geländegewinne wie in keinem anderen Monat in diesem Jahr. Dies geht aus AFP-Berechnungen auf Basis von Zahlen des in Washington ansässigen Instituts für Kriegsstudien (ISW) hervor. Demnach eroberte die russische Armee im vergangenen Monat weitere 701 Quadratkilometer an ukrainischem Gebiet – der größte Zuwachs seit November 2024, als Russland 725 Quadratkilometer einnahm.

Ende November besetzte die russische Armee somit 19,3 Prozent des Staatsgebiets der Ukraine. Rund sieben Prozent – die Halbinsel Krim und Teile des ostukrainischen Donbass – waren bereits vor dem Beginn der Großinvasion im Februar 2022 unter russischer Kontrolle gewesen.