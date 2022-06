Legalisierung von Cannabis: Es gibt auch Gegenstimmen

Rom/Bozen – Dem Parlament in Italien steht eine komplexe und sicher emotionale Debatte über die Legalisierung von Cannabis bevor. Wie berichtet, spricht sich die SVP-Senatorin Julia Unterberger dafür aus. „Ich hoffe, dass das Plenum der Abgeordnetenkammer der zuständigen Kommission folgen und der Maßnahme zur Legalisierung von Cannabis zustimmen wird: Diese erlaubt den Anbau von bis zu vier Hanfpflanzen für den Eigengebrauch“, so Unterberger in einer Aussendung vor einer Woche.

Eine Legalisierung sei für jene Personen eine Unterstützung, die Cannabis zu therapeutischen Zwecken nutzen, argumentiert Unterberger. Zudem werde dem Drogenhandel und der organisierten Kriminalität der Boden entzogen. Die SVP-Senatorin ist nicht die einzigen, die so denkt. Viele sprechen von einem überfälligen Schritt.

Der Leiter des Therapiezentrums Bad Bachgart, Martin Fornthaler, kann einer Cannabis-Legalisierung hingegen wenig abgewinnen. Er findet es Medienberichten nicht gut, da so der Eindruck entstehe, dass Cannabis harmlos ist. Er habe ständig mit jungen Erwachsenen zu tun, die ihr Leben aufgrund des Konsums ins Abseits bringen sowie sich und ihre Familien schwer belasten. Daher hat Fronthaler Schwierigkeiten damit, diese Botschaft nach außen zu geben, dass Cannabis gesellschaftsfähig sei und legalisiert werden soll.

Ob Italien den Cannabis-Konsum tatsächlich erlauben wird, ist noch unklar. Die Debatte im Parlament wird erst noch geführt.