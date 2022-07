Kiew/Moskau – Die Ukraine hat einen neuen Verbündeten im Kampf gegen die russische Invasion. Schützenhilfe kommt diesmal nicht etwa vom Westen oder von der NATO, sondern aus Russland selbst. In der Ukraine hat sich eine neue Gruppe aus Kämpfern gebildet, die ursprünglich von Kreml-Chef Wladimir Putin entsandt wurden.

Russische Deserteure und Freiwillige haben sich zur „Legion für die Freiheit Russlands“ zusammengeschlossen. Die Kämpfer stammen aus Russland und Weißrussland. Viele von ihnen haben zwar keine militärische Ausbildung, trotzdem möchten sie ihren Beitrag leisten, um der Ukraine zu helfen.

Die Gruppe wurde im März 2022 von rund 100 russischen Soldaten gegründet, die die Seite gewechselt haben und nun der Ukraine beistehen. Im März begann auch die Ausbildung der ersten Freiwilligen unter Aufsicht der ukrainischen Armee.

Die Legion hat ein eigenes Symbol – eine neue Fahne mit zwei weißen und einem blauen Längsstreifen in der Mitte. Die russische Fahne wird von vielen Oppositionellen als Zeichen des autoritären Imperialismus und des Militarismus empfunden. Der rote Streifen wurde aus der russischen Fahne praktisch gelöscht.

Auch das „Z“, das Russland während des Angriffskriegs auf die Ukraine als Zeichen für den Sieg benutzt, wird durch das „L“ als Abkürzung für Legion ersetzt.

Im Mai schrieb die Berliner Zeitung, dass die Legion an vorderster Front im Donbass an der Seite der ukrainischen Streitkräfte kämpft. Außerdem wurde berichtet, dass die Gruppe Brandanschläge und Sabotageakte auf russischem Territorium organisiert.

Erstmals größere Aufmerksamkeit erhielt die Legion für die Freiheit Russlands als bekannt wurde, dass sich ihr Igor Volobuyev, der Vizepräsident von Gazprom, angeschlossen hat. In einem Interview, das er dem Guardian gab, legte er seine Gründe dafür offen.

Ex vice-president of Gazprombank Igor Volobuev has joined "Freedom of Russia" legion. pic.twitter.com/j4RNftUK2p — Voices from Belarus (@VoicesBelarus) June 11, 2022

Ziel der Gruppe ist es, die russische Aggression gegen die Ukraine zu stoppen und Kreml-Despoten Wladimir Putin zu entmachten.

Viel weiß man nicht über die Gruppe. Aleksey Arestovich, Chefberater im ukrainischen Präsidentenamt, hat etwas über deren Tätigkeit verraten. Medien gegenüber erklärte er, dass es eine hohe Anzahl von jenen gibt, die der Truppe beitreten möchten und die sich freiwillig melden.

Allerdings gibt es ein rigoroses Protokoll für die Aufnahme. Unter anderem werden Tests mittels Lügendetektor durchgeführt, um zu verhindern, dass die Legion von feindlichen Kräften unterwandert wird.

Laut Arestovich ist sich der Kreml völlig im Klaren darüber, dass die Gruppe existiert – und der Berater geht davon aus, dass Putin darüber beunruhigt ist. Einem Bericht von U.S. News zufolge wurden auf Telegram Videos verbreitet, die zeigen, wie Mitglieder der Legion russische Soldaten in der Ukraine gefangen nehmen.

Putin hat seine Rede am 9. Mai mit dem Ausruf „Für Russland, für den Sieg!“ beendet. Laut Arestovich wollte sich Putin damit den Slogan der Legion für die Freiheit Russlands aneignen. Dieser lautet: „Für Russland, für die Freiheit!“

Auch die Mitglieder der Legion sind davon überzeugt, dass der Kreml sie fürchtet. Manche sehen in der reinen Existenz der Gruppe einen Beweis dafür, dass der Kreml in der russischen Bevölkerung Macht bereits eingebüßt hat. In Russland sollen bereits Graffitis an Mauern aufgetaucht sein, die das Fahnensymbol der Legion aufgreifen.

Außerdem erwägt der Kreml die Verabschiedung eines neuen Gesetzes zur Bestrafung von Deserteuren. Russischen Medienberichten zufolge könnten Haftstrafen bis zu 20 Jahren drohen. Laut U.S. News soll das Gesetz bereits der Staatsduma – dem Unterhaus im russischen Parlament – vorgelegt worden sein. Auch Zusatzstrafen drohen.

Dem Bericht zufolge spiegelt sich in dieser Maßnahme die wachsende Angst innerhalb der russischen Eliten vor Deserteuren auf dem Schlachtfeld und vor unzufriedenen Bürger wider, die sich freiwillig dem Kampf der Ukraine anschließen.