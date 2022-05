Lehrer der Staatsschulen weiterhin benachteiligt!

Bozen – Erst kürzlich erfuhren die Lehrer, dass die heurige Leistungsprämie ohne Grund um 37,5 Prozent gekürzt wird; doch die Arbeitsbelastung sinkt nicht – ganz im Gegenteil. Nun kommt ein weiterer herber Schlag auf die Staatsschullehrer zu.

Nach dem sehr langen, aufwändigen und anspruchsvollen Ausbildungsweg der Oberschullehrer der Staatsschulen wartet die bittere Realität: Ein fünfjähriges Studium an der Universität, weiters ein zweijähriger Lehrgang an der Universität mit dem Ziel des Erhalts der Lehrbefähigung und ein weiteres Probejahr (sobald es irgendwann Mal eine freie Stelle gibt) gehören zum steinigen Ausbildungsweg der Oberschullehrer in Südtirol. Die derzeitigen Löhne sind angesichts eines derart langen Ausbildungsweges, auf dem angehende Lehrer auf Herz und Nieren geprüft werden, blanker Hohn. Und doch scheint alles daran gesetzt zu werden, den Lehrberuf immer weiter ins Aus zu schießen. Nun kommen weitere Hiobsbotschaften auf die Staatslehrer zu. Ein einst hoch angesehener Beruf wird von der Politik systematisch mit Füßen getreten. Aufwand und Entlohnung sind schon längst in eine unerträgliche Schieflage geraten.

Nun werden Lehrer der Staatsschulen erneut an der Nase herumgeführt. Wie lange werden sich angesichts dieser Kette an Skandalen noch Lehrer finden lassen?

Die Gewerkschaft SGBCISL Schulescuola gibt bekannt, dass die “Gehaltsanpassung” der Staatsschullehrer in weiter Ferne ist:

“Das Landessekretariat der SGBCISL Schulescuola, der repräsentativsten Gewerkschaftsorganisation auf Landesebene, erfährt im Zusammenhang mit den anstehenden Verhandlungen für die staatlichen Schulen über die Presse, dass eine einheitliche finanzielle Behandlung mit dem Personal der Landesschulen (60 Millionen Euro in drei Jahren) durch eine mögliche Erhöhung der Unterrichtsstunden einhergehen soll. Jedoch weisen die Gewerkschaften daraufhin, dass die derzeit bereitgestellten Geldmittel nicht ausreichen, um die Gleichbehandlung mit dem Personal der Landesschulen zu erreichen. Die Tarifverhandlungen dürfen nicht zu einer Erhöhung der Stunden- und Arbeitsbelastung des Lehrpersonals führen.”