Lehrgang Gastronomie und Ã–nologie: “Meran sollte sich beteiligen”

Meran – In den letzten Wochen wurde bekannt, dass an der Freien Universität Bozen der Lehrgang “Gastronomie und Önologie in Bergregionen” eingerichtet wird. “Leider ist Meran wieder einmal von Universitätskursen ausgeschlossen.” Die Liste Rösch/Verdi fordert den Gemeinderat daher auf, die Möglichkeit zu prüfen, sich an dem Projekt beteiligen zu können.

“Meran hat zwar in Vergangenheit wichtige Einrichtungen von Landesinteresse erhalten (vor allem Thermen, botanische Gärten, Touriseum), aber von der universitären Ausbildung, die es immer zu Recht angestrebt hat, wurde die zweitgrößte Stadt Südtirols bis jetzt ausgeschlossen. Und das, obwohl ein qualitativ hochwertiges kulturelles Angebot seit langem eines ihrer Markenzeichen ist. Auch im Bereich der Werbung und des Tourismus zählt Meran zu den Vorreitern”, so die Liste Rösch/Verdi.

Paul Rösch, der ehemalige Bürgermeister von Meran, betont: “Deshalb ist es schade, dass die Stadt wieder nicht an der Eröffnung dieses neuen Lehrgangs, der gemeinsam mit dem Sternekoch Norbert Niederkofler entwickelt wurde, beteiligt ist. Das Thema gutes Essen und Wein ist in der Tradition der Stadt sehr verankert. Nicht nur wegen der Qualität des Angebots, sondern auch und vor allem wegen der Anwesenheit der hervorragenden Hotelfachschulen “Kaiserhof” und ‘Cesare Ritz’ oder der international renommierten Veranstaltung wie das Winefestival.”

Toni Ladurner, Gemeinderat und ehemaliger Schuldirektor meint: “Wir begrüßen die Tatsache, dass unser Gebiet zunehmend als transversales Forschungslabor für das zu schützende Erbe der Berge in Frage kommt. In diesem Fall geht es um die Wertschätzung alter Kulturpflanzen, die Nachhaltigkeit der Produktion und ihre gastronomische Aufwertung in einer Mischung aus Tradition und Innovation.”

“Wir möchten daran erinnern, dass im Programm des Bürgermeisters für diese Amtszeit die Einrichtung einer ‘Akademie der Kulinarik’ oder ein dreijähriger Lehrgang und/oder ein Masterstudiengang zur Weiterbildung und beruflichen Spezialisierung vorgesehen ist, der der Welt der Gastronomie und der Haute Cuisine gewidmet ist”, ergänzt Gemeinderätin Claudia Bellasi.

“Daher haben wir”, sagt der ehemalige Vize-Bürgermeister Andrea Rossi, “einen Antrag für die nächste Sitzung des Gemeinderates eingereicht, in dem wir den Bürgermeister und seine Regierung ersuchen, konkrete Kontakte sowohl mit den zuständigen Abteilungen und Ämtern der Landesverwaltung als auch mit der Freien Universität Bozen aufzunehmen, um die Möglichkeit zu prüfen, im Rahmen des Universitätsprojekts ‘Gastronomie und Önologie in Bergregionen’ auch für die Stadt Meran und ihre Hotelfachschulen Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu finden.”