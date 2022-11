Liberale Pirc Musar wird neue slowenische Präsidentin

Slowenien bekommt mit der liberalen Rechtsanwältin Nataša Pirc Musar (54) erstmals eine Frau als Staatsoberhaupt. Pirc Musar kam bei der Wahl am Sonntag auf 53,9 Prozent der Stimmen, teilte die staatliche Wahlkommission nach Auszählung von 90 Prozent der Stimmen mit. Ihr Stichwahl-Kontrahent, der konservative Ex-Außenminister und Oppositionspolitiker Anže Logar (46), erreichte demnach 46,1 Prozent. Pirc Musar war von Premier Robert Golob unterstützt worden.

Während sich Logar trotz des großen Rückstands noch nicht geschlagen geben wollte, schnitt Pirc Musar gegen 20.30 Uhr in ihrem Wahlkampfhauptquartier bereits eine Torte an. Sie kündigte an, eine verbindende Politik führen zu wollen. Als erste Amtshandlung werde sie alle Parteichefs des Landes zu einem Treffen einladen. Pirc Musar wird am 23. Dezember die Nachfolge von Präsident Borut Pahor antreten, der nach zwei Amtszeiten nicht mehr kandidieren durfte.