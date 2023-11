London rüstet sich für propalästinensische Massendemo

Mit zwei Gedenkminuten hat Großbritannien am Samstag an die gefallenen Soldaten der Weltkriege erinnert. Hunderte versammelten sich am Kriegsdenkmal Cenotaph im Zentrum der britischen Hauptstadt. Kurz vor dem Beginn einer propalästinensischen Großdemonstration kam es in der Nähe des Cenotaph zu Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und britischen Nationalisten. Knapp 2.000 Beamte waren im Einsatz.

Kommentatoren warfen Innenministerin Suella Braverman vor, nationalistische Gruppen angestachelt zu haben. Die konservative Hardlinerin hatte kritisiert, dass die Polizei die geplante propalästinensische Großkundgebung, zu der die Veranstalter etwa 500.000 Teilnehmer erwarteten, nicht verboten hatte. Die Ministerin sprach von einem “Hassmarsch”. Der Polizei warf Braverman vor, Straftaten von linken oder propalästinensischen Demonstranten zu ignorieren. Daraufhin kamen auch in ihrer eigenen Partei Forderungen auf, Premierminister Rishi Sunak solle die 43-Jährige entlassen.

Traditionell ist der “Armistice Day” am Jahrestag des Waffenstillstands im Ersten Weltkrieg 1918 einer der wichtigsten Gedenktage im Vereinigten Königreich. Sunak hatte die propalästinensische Kundgebung an diesem Tag “respektlos” genannt.

Bereits an den vorigen Wochenenden hatten Zehntausende Menschen bei Kundgebungen in London ihre Solidarität mit Gaza ausgedrückt. Dabei kam es vereinzelt zu antisemitischen und antiisraelischen Straftaten.