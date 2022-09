Luis Durnwalder will mit Gratisvorträgen Strafe abbüßen

Bozen – Wegen der Sonderfondsaffäre ist Luis Durnwalder zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Der Vorwurf lautete auf Amtsunterschlagung. Wie das Überwachungsgericht in Trient am Dienstag beschlossen hat, darf der Altlandeshauptmann seine Strafe in Form von gemeinnütziger Arbeit ableisten.

Auch das Amt für den offenen Strafvollzug in Bozen hat sich mit dem Fall befasst. Durnwalder hat vorgeschlagen, für einen Meraner Verein kostenlos Vorträge und Schulungen in den Bereichen Autonomie, Politik und Wirtschaft abzuhalten.

Auch Migranten könnte er sein Wissen im Rahmen von Sprach- und Kulturkursen vermitteln. Ob das Überwachungsgericht dem Vorschlag zustimmt, darüber wird am heutigen Mittwoch oder am morgigen Donnerstag entschieden.

Durnwalder betonte im Verlauf des Verfahrens immer wieder, dass er keinen Cent in die eigene Tasche gesteckt, sondern Geld aus dem Sonderfonds nur vorgestreckt habe. Dies wurde von der Staatsanwaltschaft auch so bestätigt.

Unterdessen hat Durnwalder beschlossen, mit seinem Anwalt Gerhard Brandstätter, der ihn über das gesamte Verfahren hinweg begleitet hat, vor den Europäischen Gerichtshof zu ziehen. Er beklagt den Umstand, dass es ihm nicht gestattet worden sei, sich ausreichend zu verteidigen. Vor allem im Berufungsprozess hätten seine Anwälte nicht die Möglichkeit gehabt, die Gehaltlosigkeit des Vorwurfs der Amtsunterschlagung zu untermauern.