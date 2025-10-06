Macron beauftragt Lecornu mit Verhandlungen

Von: APA/AFP

Der zurückgetretene französische Premierminister Sébastien Lecornu soll nun doch noch weiter nach einem Kompromiss suchen. Präsident Emmanuel Macron beauftragte Lecornu, bis Mittwochabend “letzte Verhandlungen zu führen, um eine Grundlage des Handelns und der Stabilität für das Land zu definieren”, wie das Präsidialamt in Paris am Montag mitteilte. Unterdessen erklärte der frisch ernannte Verteidigungsminister Bruno Le Maire, dass er auf sein Regierungsamt verzichte.