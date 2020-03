Macron kündigt Videoschaltung der G7 zum Coronavirus an

Im Kampf gegen die Covid-19-Pandemie wollen sich die Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten nach Angaben des französischen Präsidenten Emmanuel Macron in einer Videokonferenz beraten. Diese Sonderschaltung soll demnach am Montag stattfinden, wie Macron am Freitag ankündigte. US-Präsident Donald Trump werde Gastgeber der Videokonferenz sein, bestätigte das Weiße Haus am Freitagabend (Ortszeit).

Dabei soll über gemeinsame Maßnahmen im Kampf gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus beraten werden. Dazu zählten die Entwicklung eines Impfstoffes, aber auch eine wirtschaftliche Antwort auf die Krise.

Der französische Präsident hatte bereits in seiner TV-Ansprache an die Nation am Donnerstagabend angekündigt, mit seinem US-Amtskollegen Trump über eine außerordentliche Initiative der G7-Gruppe sprechen zu wollen. Spaltung führe in der Krise nicht weiter, sagte er. Der französische Staatschef erklärte nun, dass er mit Trump und den anderen G7-Partnern telefoniert habe, um diese Videokonferenz zu vereinbaren.

Die USA haben derzeit den Vorsitz des G7-Klubs der großen Wirtschaftsnationen. Zu den sieben großen Industriestaaten zählen die USA, Japan, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Kanada und Italien. Bereits Anfang der Woche hatte es eine Videokonferenz der europäischen Staats- und Regierungschefs gegeben. Der britische Regierungssitz teilte mit, Premierminister Boris Johnson sei sich bei Telefongesprächen mit dem italienischen Regierungschef Giuseppe Conte und der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel am Freitag einig gewesen, dass eine Konsultation im Kreise der G7 sinnvoll sei.

Im Kampf gegen die Virus-Ausbreitung hatten zuletzt mehrere EU-Staaten Grenzkontrollen im Schengenraum eingeführt. Die USA hatten zudem – ohne dies mit der EU abzusprechen – einen Einreisestopp für Ausländer aus Europa angekündigt. Macron hatte sich am Donnerstagabend in einer TV-Ansprache an die Franzosen gewandt und ab Montag Schulschließungen im ganzen Land verkündet. Er rief außerdem dazu auf, im Kampf gegen das Virus zusammenzuarbeiten.