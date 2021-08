Macron plädiert für UNO-Schutzzone in Kabul

Frankreich und Großbritannien wollen sich am Montag bei den Vereinten Nationen für die Schaffung einer “sicheren Zone” in der afghanischen Hauptstadt Kabul einsetzen, um humanitäre Einsätze fortsetzen zu können. Das kündigte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in einem Interview mit der Sonntagszeitung “Journal du Dimanche” an. Die fünf ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrats – Frankreich, Großbritannien, die USA, Russland und China – beraten am Montag über Afghanistan.

London und Paris arbeiten laut Macron an einem Resolutionsentwurf, der darauf abziele, eine geschützte Zone “unter Kontrolle der UNO in Kabul zu definieren”. Dies könne einen UN-Rahmen für Notfälle schaffen, Zuständigkeiten klären und “es der internationalen Gemeinschaft erlauben, Druck auf die Taliban aufrechtzuerhalten”, sagte Macron.

Die internationale Evakuierungsmission, die nach der Machtübernahme der Taliban Mitte August eingeleitet wurde, um Ausländer und gefährdete Afghanen auszufliegen, geht zu Ende. Frankreich beendete seine Evakuierungsflüge am Freitag, Großbritannien am Samstag. Nach Angaben der USA haben mehr als 112.000 Menschen über die von den USA koordinierte Luftbrücke verlassen.