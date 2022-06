Maske in Öffis: Für Bessone “zu heiß”

Bozen – Der Landesrat der Lega, Massimo Bessone, sagt, es sei zu heiß für die FFP2-Schutzmaske in Bus und Bahn. Es sei nicht nachvollziehbar, dass die Bürger zwar die ganze Nacht in den Diskos ohne Maske tanzen können, aber Pendler und Senioren in Bus und Bahn kaum hinter der FFP2-Maske atmen.

Bessone fordert, dass die Regierung die Maskenregeln noch einmal überdenkt oder sie zumindest über den Sommer hinweg lockert.