Massentests: Platter spürt gemeinsamen Willen

Positiv hat Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) die Videokonferenz der Bundesregierung mit den Landeshauptleuten zu den geplanten Massentests bewertet. “Ich spüre unter den Landeshauptleuten den Willen, dieses Projekt gemeinsam mit dem Bund umzusetzen. Das Land Tirol und die Tiroler Gemeinden werden bei der Umsetzung tatkräftig unterstützen”, erklärte Platter Montagabend gegenüber der APA.

Er glaube, dass es Sinn mache, mit den Antigen-Tests “vor Weihnachten einen weiteren Schritt zu setzen, um die Infektionszahlen zu senken”, so Platter. Der Landeshauptmann verwies zudem erneut auf die am Wochenende in Südtirol durchgeführten Massentests. Eine gemeinsame Delegation aus Bund und Land Tirol habe sich dabei ein gutes Bild machen können.