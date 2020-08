Mattersburg-Bank: Doskozil räumt RMB-Überweisungsversuch ein

Der burgenländische Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil (SPÖ) hat eingeräumt, dass die Regionalmanagement Burgenland GmbH (RMB) versucht hat, kurz vor Schließung der Commerzialbank Mattersburg durch die Finanzmarktaufsicht Geld abzuziehen. Der Transferversuch sei aber nicht gelungen, so Doskozil. Die ÖVP will dazu einen Sonderlandtag, die SPÖ spricht indes in der Causa von einem “ÖVP-Netzwerk”.

Am Montagvormittag hatte Landeshauptmann Doskozil noch Berichte als “Lüge” bezeichnet, wonach die RMB, eine Tochtergesellschaft des Landes, noch vor der Bank-Schließung Geld abgezogen habe. Nach einem Gespräch mit dem RMB-Geschäftsführer am Nachmittag bestätigte Doskozil dagegen den Versuch der Behebung. Am Tag der späteren Schließung habe es bereits Gerüchte über die Bank gegeben, so Doskozil. In dieser Situation hätten Personen auch fünf bis zehn Mio. Euro aus der Bank abgezogen. Der RMB-Geschäftsführer, der sein Unternehmen zu vertreten habe und auch für Steuergelder verantwortlich sei, habe es dann in den Abendstunden ebenfalls versucht.

Am Dienstag bestätigte auch die Finanzmarktaufsicht (FMA) den Überweisungsversuch des RMB. Der Versuch sei rund zwei Stunden, bevor die Aufsicht der Bank die Geschäfte untersagt hatte, erfolgt, sagte FMA-Sprecher Klaus Grubelnik laut einem Bericht des ORF-Burgenland. Es blieb jedoch beim Versuch – die Überweisung sei unter der Leitung des Regierungskommissär wieder storniert worden, heißt es in dem Bericht. Die FMA hat die Geschäfte der Bank am 14. Juli um 23.45 Uhr behördlich eingestellt und Wirtschaftsprüfer Bernhard Mechtler als Regierungskommissär eingesetzt.

Am Nachmittag vor der Schließung sei bereits eine Anfrage einer Mitarbeiterin der Finanzabteilung des Landes Burgenland bezüglich einer Selbstanzeige des damaligen Bankchefs Martin Pucher eingegangen, so der ORF. Die FMA habe Doskozil um acht Uhr am Abend dann mitgeteilt, dass die Bank in wenigen Stunden geschlossen werde. Der Landeschef habe danach nach eigenen Angaben nur die Landesregierung darüber in Kenntnis gesetzt.

Dass außer der RMB noch weitere Personen versucht und sogar reüssiert haben könnten, in letzter Minute noch Geld von der Bank abzuziehen, schließe die FMA nicht aus, schreibt der ORF. Die Bank könne zwar in der Nacht erfolgte Überweisungen nachträglich wieder löschen, ob das aber auch in jedem Fall passiert sei, sei nicht klar. Es seien jedoch alle Kontobewegungen festgehalten, in Folge seien auch strafrechtliche Ermittlungen diesbezüglich möglich.

ÖVP, FPÖ und Grüne haben am Dienstag den angekündigten neuerlichen Antrag auf einen Sonderlandtag im Burgenland eingebracht. Er soll aus Sicht der Oppositionsparteien zwei Punkte umfassen: eine Aktuelle Stunde zum Skandal um die Commerzialbank Mattersburg sowie einen Dringlichen Antrag “zur Offenlegung aller Akten, Protokolle und Unterlagen zu dieser Causa”, so ÖVP-Klubobmann Markus Ulram zur APA.

Der Dringliche Antrag richte sich nicht direkt an eine Person, sondern an und für sich an die gesamte Regierung, erläuterte Ulram. Wobei man wisse, dass derzeit nur mehr Landeshauptmann Doskozil beziehungsweise Sonja Windisch – wenn diese eins zu eins die Agenden des zurückgetretenen Landesrates Christian Illedits (SPÖ) übernommen habe – betroffen seien.

Man habe den Antrag juristisch geprüft: “Wir haben das jetzt auch so aufgesetzt und aus unserer Sicht der gesamten Opposition soweit aufbereitet, dass da nichts passieren kann und die Sondersitzung stattfinden muss”, sagte Ulram. Landtagspräsidentin Verena Dunst (SPÖ) habe nun eine Woche Zeit, um den Antrag zu prüfen und danach eine weitere Woche, um zur Sitzung einzuladen. Dabei handle es sich jedoch um maximale Fristen. Der Sonderlandtag könnte somit theoretisch auch schon am Montag stattfinden, stellte der Klubobmann fest.

Die burgenländische ÖVP hat indes sieben Fragen an Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ). Sollte sich der Landeschef nicht mehr so genau daran erinnern, mit wem er kurz vor der Schließung der Bank gesprochen habe, fordere man eine Offenlegung der Telefonprotokolle Doskozils und seines Teams für den 13. und 14. Juli, so ÖVP-Klubobmann Markus Ulram.

Die ÖVP will im Hinblick auf Medienberichte wissen, warum der Landeshauptmann verschwiegen habe, dass er persönlich von Ex-Bankvorstand Martin Pucher von der bevorstehenden Schließung der Bank erfahren habe, so Ulram. Außerdem interessiert die Volkspartei, was Doskozil in der Zeit nach Erhalt der Information über die Schließung der Commerzialbank von Pucher (am 14. Juli, Anm.) zu Mittag bis Mitternacht getan habe.

Ulram warf weiters die Frage auf, ob der Landeshauptmann das RMB oder andere Institutionen bzw. Personen nach dem Gespräch mit Pucher über die Schließung der Commerzialbank informiert habe. Die ÖVP erkundigt sich in ihrem Fragenkatalog auch noch, welche Unternehmen und Institutionen im Naheverhältnis des Landes versucht hätten, vor der Schließung der Bank Geld in Sicherheit zu bringen.

Das Interesse der ÖVP gilt auch eventuellen Konten der SPÖ Burgenland bei der Commerzialbank. Ferner wird Doskozil gefragt, ob er ausschließen könne, dass weitere SPÖ-Politiker aufgrund des Skandals zurücktreten müssten. Und schließlich will man vom Landeschef wissen, ob dieser als Finanzlandesrat über die Finanzabteilung den Prüfauftrag an die TPA Wirtschaftsprüfungs-GmbH erteilt habe.

In der Causa Commerzialbank Mattersburg schießt sich die SPÖ derweil auf ein mutmaßliches “ÖVP-Netzwerk” rund um die Bank ein. SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst formulierte am Dienstag mehrere Fragen in Richtung Volkspartei und forderte Landesparteiobmann Christian Sagartz, der auch Bezirksparteichef der ÖVP in Mattersburg ist, zum Rücktritt auf.

Seit kurzem wisse man, dass es bereits in den 1990er-Jahren “Machenschaften und Malversationen vom Herrn (Martin, Anm.) Pucher gegeben hat – damals noch als Geschäftsstellenleiter einer kleineren Bank der Raiffeisenbank”, so Fürst. Als Raiffeisen die Bank habe prüfen wollen, sei den Revisoren “der Prüfungszutritt verwehrt” worden.

Damals habe man Pucher absetzen wollen. Dagegen ausgesprochen habe sich “mit größter Vehemenz” ein damaliger ÖVP-Funktionär, der jetzt noch nach wie vor als Vorsitzender des Aufsichtsrates fungiere. “Offensichtlich hat es damals schon dieses ÖVP-Netzwerk gegeben, das den Martin Pucher und seine Machenschaften auch geschützt hat. Hätte man damals schon adäquat reagiert, hätten wir uns vielleicht viel Leid ersparen können”, meinte Fürst.

Momentan gehe man Medienberichten zufolge von einem Schaden von rund 690 Mio. Euro aus. Die Frage sei: “Wie kommt es soweit?” Im Aufsichtsrat der Commerzialbank – dem obersten Kontrollgremium – säßen “vorwiegend ÖVP-Funktionäre”. Der Co-Vorsitzende sei “ein hochrangiger ÖVP-Wirtschaftsbund-Funktionär”. In dem Gremium säßen ferner ehemalige oder aktuelle ÖVP-Gemeinderäte aus dem Bezirk Mattersburg.

Er wolle nun wissen: “Wer ist dieses Netzwerk und wer hat davon profitiert?” Die Frage sei auch: “Haben die ÖVP-Aufsichtsräte von der Sperre durch die Finanzmarktaufsicht im Vorfeld gewusst und haben sie Geld abgezogen? Wann und wie viel Geld?”, so Fürst. Die ÖVP im Bezirk Mattersburg habe 3.100 Euro von der Commerzialbank erhalten. Es stelle sich die Frage: “Was war die Gegenleistung?”

Auf die Frage, ob er ausschließen könne, dass die ÖVP in die Geldbewegungen kurz vor Schließung der Bank involviert gewesen sei, sagte ÖVP-Klubobmann Ulram: “Klares Ja. Die ÖVP war in keinster Weise hier involviert.” Ob er auch ausschließen könne, dass von der ÖVP nahestehenden Personen Insiderinfos geflossen seien? Die Volkspartei habe niemand in den Aufsichtsrat entsandt, so Ulram. Ob “jemand im Aufsichtsrat oder der Vorsitzende” Geld verschoben habe, könne er “so nicht beantworten”, stellte der Klubobmann fest.

“Tatsache ist, jede einzelne Person, die sich irgendwo etwas zuschulden kommen hat lassen, muss selbstverständlich – egal, wer das ist – Konsequenzen daraus tragen. Das ist völlig klar”, sagte Ulram. “Zum heutigen Stand meines Wissens” könne er “ausschließen, dass ein ÖVP-Politiker einen Goldbarren erhalten hat”. Die Volkspartei habe alle Geld- und Sachleistungen offengelegt, die sie in den vergangenen fünf Jahren erhalten habe: “Da reden wir von einem sehr kleinen Betrag, von rund 6.585 Euro gesamt.”