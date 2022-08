Mautbrief an EU für Transitforum-Chef Gurgiser Vorwahl-Schmäh

Für den Obmann des Transitforums Austria-Tirol, Fritz Gurgiser, ist das gemeinsam von Tirol, Südtirol und Bayern nach Brüssel gerichtete Schreiben zu einer höheren Korridormaut zwischen Rosenheim und Verona ein Vorwahl-Schmäh. Politik und Behörden würden an “machbaren Taten” gemessen und nicht an “Wahlschlagwörtern, die längst einen Bart bis zum Erdmittelpunkt” hätten, mahnte Gurgiser in einer Aussendung und verwies auf einen Entschließungsantrag vom 6. Oktober 2011.

In diesem wurde die Tiroler Landesregierung bereits aufgefordert, “umgehend” mit den Nachbarländern in Verhandlung zu treten, um “erstmals gemeinsame Maßnahmen (tariflich, verkehrsbegrenzend etc.) entlang der Brennerstrecke im Rahmengebiet der Alpenkonvention von Rosenheim bis Verona” zu verordnen. Dies solle geschehen “um gegenüber den anderen Alpentransitrouten durch Frankreich und Italien gleiche Bedingungen herzustellen und dem alpenquerenden Gütertransit das ‘Prinzip des kürzesten Weges’ Straße/Schiene anzubieten”.

Gurgiser pochte abermals auf Maßnahmen, die jedes Land umsetzen könne, ohne gegen EU-Recht zu verstoßen und nahm dabei vor allem Deutschland und Italien in die Pflicht. So könne die bestehende Lkw-Maut (derzeit rund 16 bis 18 Cent pro Lkw/km) um 60 Cent auf der A93 von Rosenheim bis Kufstein und vom Brenner bis Verona erhöht werden, unterstrich das Transitforum. Damit sei zumindest im Mautbereich eine Gleichstellung mit der Schweiz möglich. Die Maut durch die Schweiz betrage – wie in Tirol – rund 80 Cent Lkw/km.

Ferner forderte das Forum ein Lkw-Nachtfahrverbot zum Schutz privater und betrieblicher Anrainer sowie der Berufskraftfahrer an der A93 (bayerischer) und der A22 (Südtiroler und Trentiner Anteil an der Brennerstrecke).

Termin-ungebundene und bahnaffine Güter hätten auch auf der A93 und A22 nichts zu suchen, bezog sich Gurgiser weiter auf das sektorale Fahrverbot. Wer nur Milliarden Euro in die Eisenbahn verlagere, ohne die verkehrs- und finanzrechtlichen Rahmenbedingungen zu ändern, verhindere bewusst einen fairen Wettbewerb zwischen Straße und Schiene und habe übervolle Straßen zu verantworten.

Vonnöten sei außerdem ein digitales Dosiersystem für die Gesamtstrecke. Ein solches ließe sich rasch mit einem Zusammenschluss der deutschen, österreichischen und italienischen Verkehrsüberwachungsanlagen bewerkstelligen. Stattdessen kämen nach wie vor Klagsdrohungen gegen Österreich und Tirol wegen der Lkw-Blockabfertigungen aus Italien und Deutschland, kritisierte das Transitforum.

Dort, wo der Gesetzgeber die eigenen Gesetze blockiere, “um die eine oder andere Klientel zu schützen”, dort gehe “Glaubwürdigkeit verloren, wird der Rechtsstaat mit Füßen getreten und rollt die Transitlawine politisch gewollt über die Gesamtstrecke”, schoss Gurgiser ein Monat vor der Tiroler Landtagswahl am 25. September scharf gegen die Politik. Daneben versickerten die mittels Steuergeld finanzierten “Bahnmilliarden” wegen “unfairem Wettbewerb (Straße/Schiene)” in “Schwarzen Löchern”.