Mehr als 40 Tote in einem Lkw in Texas gefunden

Mindestens 40 Menschen sind am Montag (Ortszeit) in San Antonio, Texas, tot in einem Sattelschlepper aufgefunden, wie ein Polizeibeamter mitteilte. Der Fernsehsender KSAT aus San Antonio berichtete unter Berufung auf Polizeiquellen aus San Antonio, dass 42 Menschen in dem Lkw gestorben seien. Der Gouverneur bestätigte später die Zahl. Bei den Toten soll es sich um Migranten handeln.

Der Lastwagen wurde neben Bahngleisen in einem abgelegenen Gebiet am südlichen Stadtrand von San Antonio gefunden, berichtete KSAT. Die Temperaturen in San Antonio, das etwa 250 Kilometer von der mexikanischen Grenze entfernt ist, waren am Montag bei hoher Luftfeuchtigkeit auf bis zu 39,4 Grad Celsius angestiegen.

Der Fall erinnert an die österreichische Flüchtlingstragödie von 2015. Am 27. August 2015 hatte ein Mitarbeiter der Asfinag auf der Ostautobahn (A4) bei Parndorf einen etwa 7,5 Tonnen schweren Kühl-Lkw entdeckt, der in einer Pannenbucht abgestellt war. In dem Lastwagen befanden sich die Leichen von 71 Flüchtlingen. Die drei Haupttäter wurden inzwischen zu lebenslangen Haftstraßen verurteilt.