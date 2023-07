Mehr als 9.000 zivile Tote – Debatte um Streumunition

500 Tage nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine zählt die UNO-Menschenrechtsmission mehr als 9.000 zivile Todesopfer, darunter mehr als 500 Minderjährige. Berichte über eine mögliche Lieferung von Streumunition aus den USA an die Ukraine stießen indes auf gemischte Reaktionen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj reiste aus Tschechien in die Slowakei und sollte danach in Istanbul mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zusammentreffen.

Samstag ist der 500. Kriegstag, seit Russlands Armee am 24. Februar 2022 das Nachbarland überfallen hat. Die UNO-Menschenrechtsexperten in der Ukraine dokumentierten seitdem bis 30. Juni 2023 genau 15.993 Verletzungen und 9.177 Todesfälle. Die UNO zählt nur Fälle, die sie unabhängig bestätigen konnten. Die Opferzahlen seien im Frühjahr etwas zurückgegangen, im Mai und Juni aber wieder gestiegen, hieß es.

Berichte über anstehende US-Lieferungen von Streumunition an die Ukraine lösten Debatten aus. Als Streumunition werden Raketen und Bomben bezeichnet, die in der Luft über dem Ziel bersten und viele kleine Sprengkörper – sogenannte Submunition – verstreuen oder freigeben. Viele dieser Sprengkörper detonieren aber nicht sofort, sondern bleiben als Blindgänger liegen und gefährden die Bevölkerung auch noch Jahre nach Konflikten.

US-Medien hatten am Donnerstag unter Berufung auf Regierungsquellen über geplante Lieferungen berichtet. Das Pentagon wollte dies zunächst nicht bestätigen. “Ich möchte anmerken, dass die Russen bereits Streumunition auf dem Schlachtfeld eingesetzt haben”, sagte Pentagon-Sprecher Pat Ryder aber.

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg signalisierte Verständnis für die Überlegungen der USA, der Ukraine Streumunition zu liefern. Der Norweger verwies am Freitag in Brüssel darauf, dass auch Russland Streumunition einsetze. Das Land nutze sie allerdings nicht im Rahmen der Selbstverteidigung, sondern um in die Ukraine einzudringen. “Wir sind mit einem brutalen Krieg konfrontiert”, unterstrich der Norweger.

Stoltenberg machte zugleich deutlich, dass die NATO als Organisation keine gemeinsame Position zum Thema hat. Dies ist nach seinen Angaben der Fall, weil ein Teil der NATO-Staaten einen Vertrag zur Ächtung von Streumunition unterschrieben hat, ein andere Teil aber nicht. “Es ist Sache der einzelnen Verbündeten, Beschlüsse über die Lieferung von Waffen und militärischen Gütern in die Ukraine zu fassen”, sagte er. Die Entscheidungen müssten Regierungen treffen und nicht die NATO als Bündnis.

Das UNO-Menschenrechtsbüro in Genf forderte einen umgehenden Stopp des Einsatzes von Streumunition und rief Russland und die Ukraine auf, dem Übereinkommen beizutreten, das den Einsatz, die Herstellung und Weitergabe bestimmter Typen Streumunition verbietet. Mehr als 100 Staaten haben es unterzeichnet, die USA sind nicht darunter.

Der ukrainische Präsident Selenskyj traf unterdessen nach seinem Besuch in Prag traf in der slowakischen Hauptstadt Bratislava ein. Die an die Ukraine grenzende Slowakei gehört zu den vehementesten Unterstützern des Nachbarlands. Anschließend sollte Selenskyj nach Istanbul weiterreisen. Beim Gespräch mit Erdogan soll es türkischen Angaben zufolge unter anderem um das Abkommen zur Verschiffung von ukrainischem Getreide über das Schwarze Meer gehen, das am 17. Juli ausläuft. Russland droht damit, die unter Vermittlung der Vereinten Nationen und der Türkei im Sommer vorigen Jahres geschlossene Vereinbarung nicht zu verlängern.

Der Kreml hält unterdessen auch ein persönliches Treffen des russischen Präsidenten Wladimir Putin mit Erdogan in absehbarer Zeit für möglich. Ein Termin stehe noch nicht fest, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow. Er betonte, dass Moskau und Ankara ihre “konstruktiven partnerschaftlichen Beziehungen” sehr schätzten. Die Türkei hat sich als NATO-Staat nicht an Sanktionen gegen Moskau beteiligt und sieht sich als Vermittlerin.

Die ukrainische Armee verzeichnete indes nach eigenen Angaben nahe der russisch kontrollierten Stadt Bachmut im Donezker Gebiet kleine Erfolge. Bachmut wurde von russischen Truppen nach monatelangen Kämpfen im Mai erobert und komplett zerstört. Anfang Juni hatte die Ukraine eine Gegenoffensive begonnen, die nur langsam vorankommt.

Die Zahl der Toten nach dem Raketenangriff auf die westukrainische Stadt Lwiw (Lemberg) in der Nacht auf Donnerstag stieg unterdessen auf zehn. Nach ukrainischen Angaben wurden bei dem Angriff auf ein Wohngebiet 42 Menschen verletzt, unter ihnen drei Kinder.