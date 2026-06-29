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Eine Person festgenommen

Mehrere Tote nach Schüssen in Deutschland

Montag, 29. Juni 2026 | 14:03 Uhr
Eine Person festgenommen
APA/APA/dpa/Soeren Stache
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Von: APA/AFP/Reuters

Im niedersächsischen Stade hat es am Montag durch Schüsse nach ersten Polizeiangaben mehrere Tote gegeben. Eine genaue Zahl nannte ein Sprecher der Beamten gegenüber der Nachrichtenagentur AFP zunächst nicht. Dem Sprecher zufolge wurde ein Tatverdächtiger festgenommen. Laut Reuters soll es sich um fünf Tote handeln. Weitere Angaben zu den Geschehensabläufen und mutmaßlichen Hintergründen gab es zunächst nicht.

Unbestätigten Medienberichten zufolge sollen die Schüsse in einer Jugendeinrichtung abgefeuert worden sein. Es komme zu einer “großen polizeilichen Einsatzlage” im Bereich Dankersstraße, teilte die örtliche Polizei im sozialen Netzwerk Whatsapp mit. Menschen wurden aufgerufen, den betroffenen Bereich zu verlassen und weiträumig zu meiden.

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