Meloni bekräftigt in Bozen Autonomieversprechen für Südtirol

Bozen – Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni (Fratelli d’Italia) hat am Dienstag bei einem Arbeitsbesuch in Bozen versprochen, bezüglich der Autonomie Südtirols Wort zu halten. “Wer mich kennt, weiß, dass ich meine Versprechen halte”, bekannte Meloni bei einer Rede im Bozner Techpark NOI. Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher bekräftigte, die Ausarbeitung eines entsprechenden Verfassungsgesetzes weiter vorantreiben zu wollen.

Die Südtiroler Volkspartei hatte zuletzt an einem Verfassungsgesetzentwurf zur Wiederherstellung der Autonomiestandards gemäß der Streitbeilegungserklärung von 1992 gearbeitet. Meloni sicherte Südtirol in der Vergangenheit mehrmals ihre Unterstützung zu und bekannte sich zur “besonderen Autonomie” Südtirols.

Meloni und Kompatscher waren in Bozen zusammengekommen, um ein Abkommen zum Entwicklungs- und Kohäsionsplan (FSC) zu unterzeichnen. Damit fließen rund 100 Millionen Euro aus europäischen Fonds nach Südtirol. Die finanziellen Mittel des Fonds sollen den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt festigen sowie wirtschaftliche und soziale Ungleichgewichte verringern. Der Fonds wird aus Beiträgen des Staates und der Provinzen gespeist.

Kompatscher erinnerte in seiner Rede auch daran, dass Südtirol bei der Verwendung von Geldmitteln aus europäischen Fonds als einzige Region in Italien alle Mittel abgerufen und eingesetzt habe. Man stehe, wie in der Vergangenheit, bereit, einzuspringen, wenn andere Gelder nicht abholen. Die Ministerpräsidentin erklärte, sie hoffe, dass keine Gelder übrig bleiben. Ziel sei es, dass alle in Italien effizient arbeiten. “Reichtum schafft nicht die Politik, sondern die Unternehmen”, bekannte sie sich zur Zusammenarbeit mit der Wirtschaft.

Der Besuch Melonis erfolgte rund eineinhalb Monate nach Amtsantritt der neuen Südtiroler Mitte-Rechts-Fünferregierung, in der auch ihre Partei vertreten ist. Die Südtiroler Volkspartei Kompatschers koaliert neben Fratelli d’Italia auch noch mit den Südtiroler Freiheitlichen, der Lega sowie La Civica.

Meloni unterstrich bei dem Treffen außerdem, dass im Jahr 2023 die Einnahmen des italienischen Staates um 26 Milliarden Euro gestiegen seien. Im selben Jahr sei laut Meloni außerdem der höchste jemals verzeichnete Wert bei der Bekämpfung der Steuerhinterziehung erreicht worden. Der Kampf gegen Steuerhinterziehung müsse im Rahmen eines kooperativen Ansatzes zwischen den zuständigen Behörden und den Steuerzahlern erfolgen – ohne die Bürger zu schikanieren, erklärte die Ministerpräsidentin. Ein weiteres Thema war die künstliche Intelligenz. Italien will eine Milliarde Euro investieren. „Eine Nation wie die unsere darf bei einem Thema wie diesem nicht zurückbleiben“, so Meloni.

Mit der Autonomen Provinz Bozen und Landeshauptmann Arno Kompatscher habe man sich auf das Ziel geeinigt, die Mittel aus dem Abkommen auf eine übergeordnete Priorität zu konzentrieren, nämlich auf die Stärkung der Straßeninfrastruktur in Südtirol. „Es gibt fünf große Projekte, die wir finanzieren“, erklärte Meloni. Am Rande des Besuchs der Ministerpräsidentin in Südtirol war es auch zu Protesten gekommen.