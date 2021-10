Menschenmenge begrüßte Flüchtlingspuppe in London

Eine mehr als drei Meter hohe Flüchtlingspuppe namens Little Amal ist in London an der St.-Pauls-Kathedrale von einer großen Menschenmenge in Empfang genommen worden. “Der Dom von St. Paul’s ist in aller Welt bekannt, und unsere Türen sind groß genug, um dich willkommen zu heißen”, sagte Dekan David Ison am Samstag.

Little Amal war nach einer rund 8.000 Kilometer langen Reise durch Europa diese Woche in England angekommen. Sie stellt ein neunjähriges syrisches Flüchtlingsmädchen dar und ist seit mehreren Monaten quer durch Europa unterwegs. In der englischen Stadt Manchester soll ihre Reise enden.

Die Organisatoren des Projektes wollen mit der Puppe, die während ihrer Einsätze von drei Menschen aufrecht gehalten wird, auf die Situation von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen aufmerksam machen. Die Reise hatte im Sommer von der türkisch-syrischen Grenze aus begonnen.

“London ist die diverseste Stadt in der Geschichte der Welt. Hier gibt es Platz für jeden”, so Dekan Ison. Die Geste steht im Kontrast zu migrationsfeindlichen Äußerungen aus der konservativen britischen Regierung, die den Zuzug aus dem Ausland nach dem Brexit stark begrenzen will.