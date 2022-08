“Menstruation sollte weder Luxus noch Tabu sein”

Meran – Die Liste Rösch/Grüne schlägt in einem Beschlussantrag vor, Menstruationsprodukte in allen öffentlichen Toiletten der Stadt sowie in den verschiedenen städtischen Kultureinrichtungen (Kulturzentrum, Bürgersaal, Stadttheater, Kurhaus, Kimm), der Stadtbibliothek, dem Museum Palais Mamming, den Sportanlagen der Meranarena, den Anlagen von Meran Galoppo und der Gesellschaft Meran 2000 kostenlos zur Verfügung zu stellen.

“In den letzten Jahren haben immer mehr Länder, z. B. Schottland oder Neuseeland, beschlossen, Menstruationsprodukte kostenlos in öffentlichen Gebäuden und Schulen zur Verfügung zu stellen. Damit soll ein deutliches Zeichen der Rücksichtnahme auf die täglichen Herausforderungen von Frauen gesetzt werden. Ein konkreter Schritt in Richtung Gleichstellung kann somit unternommen werden. Es ist höchste Zeit, dass auch die Gemeinden in Südtirol sich in diese Richtung bewegen”, so die Meraner Grünen.

Die Vorsitzende des Beirats für Chancengleichheit, Gemeinderätin Claudia Bellasi, betont: “Wir wollen offen über den Menstruationszyklus sprechen. Es sollte weder ein Tabu noch ein Luxus sein. Der Aktionsplan für die Gleichstellung von Frauen und Männern der Stadt Meran sieht die Durchführung von Maßnahmen zur Bekämpfung der Frauenarmut und Sensibilisierungsmaßnahmen zum Abbau von Geschlechterstereotypen vor. Unser Vorschlag ist ein konkretes und leicht umsetzbares Beispiel dafür“.

“Im Sinne der Gleichberechtigung der Geschlechter sollte das Leben einer Frau nicht teurer sein als das Leben eines Mannes”, meint Gemeinderätin Julia Dalsant. “Aber mit jedem Einkauf wird man sich schnell der Realität und der damit verbundenen wirtschaftlichen Belastung bewusst, denn die Menstruationsprodukte sind immer noch zu teuer. Nicht nur der Preis ist ein Problem, auch die Periode an sich kann durch solche Maßnahmen enttabuisiert werden”.

“Tatsächlich unterlagen Menstruationsprodukte in Italien bis Dezember 2021 dem maximalen Mehrwertsteuersatz von 22 Prozent, und auch wenn mit dem letzten Haushaltsgesetz der Regierung Draghi eine Senkung auf zehn Prozent erfolgte, gelten sie immer noch nicht als Waren wie die mit einem Mindestsatz von vier Prozent. Für viele Frauen, vor allem für junge Frauen, sind Menstruationsprodukte eine erhebliche Ausgabe. Dies belastet auch besonders Menschen und Familien, die sich in finanziellen Schwierigkeiten befinden”, unterstreicht Gemeinderätin Olivia Kieser.

Im Jahr 2021 wurde eine Umfrage mit dem Titel “Kostenlose Menstruationsprodukte in Südtiroler Schulen” durchgeführt und an die Schulleitungen von Mittel-, Ober- und Berufsschulen sowie an alle Studierenden der Freien Universität Bozen verschickt. Die erhobenen Daten zeigen, dass jedes achte Mädchen in Südtirol von der so genannten “Menstruationsarmut” betroffen ist. Das heißt, dass der Kauf solcher Produkte für das Mädchen ein wirtschaftliches Problem für sich und/oder seine Familie darstellt.

Der Gemeinderat und ehemalige Primar Heinrich Tischler weist auf die Bedeutung der Initiative hin: “Der Menstruationszyklus ist ein physiologischer Vorgang, der das Leben der Frauen über viele Jahre prägt. Abgesehen von den wirtschaftlichen Kosten können alle Frauen in die unglückliche Lage kommen, nicht richtig ausgerüstet zu sein, wenn sie es brauchen. Öffentliche Toiletten haben auch den Zweck, solche Unannehmlichkeiten zu verhindern und unangenehme Situationen zu vermeiden.”

Mit dem Antrag fordert die Liste Rösch/Grüne auch eine Sensibilisierungskampagne für das kostenlose Zurverfügungstellen von Menstruationsprodukten in der gesamten Gemeinde.

Es ergänzen die Gemeinderätinnen Madeleine Rohrer und Heidi Dubis: „Diese Informationsmaßnahmen sollten sich vor allem an die Bürger*innenschaft selbst richten, insbesondere an Oberschulen und Jugendzentren, und das Leben von Frauen erleichtern. Dazu gehört auch den öffentlichen Raum durch solche Maßnahmen inklusiver zu gestalten. Für diese Initiative ist natürlich ein angemessenes Budget erforderlich, das bei der nächsten Haushaltsänderung zur Verfügung gestellt werden sollte.”