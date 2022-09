Meran: Freiheitsstraße ist laut den Grünen das Wohnzimmer aller Meraner

Meran – Morgen wird der Bürgerrat allen Interessierten seine Überlegungen für die Neugestaltung der Oberen Freiheitsstraße in Meran vorstellen. Die Grünen bedauern, dass die Stadtregierung aus SVP, Civica und Alleanza das demokratische Potenzial des Bürgerrats stark zurechtgestutzt und nur direkte Anrainer eingeladen hätten. Übermäßig stark eingebunden seien auch die Wirtschaftsverbände, während Senioren- und Jugendbeirat und Umweltgruppen außen vor gelassen worden seien.

„Dass der Bürgerrat als Methode der Beteiligung überhaupt zur Anwendung kommt, geht noch auf die Grüne Stadtregierung zurück“, so Madeleine Rohrer, Fraktionssprecherin. „Und wir begrüßen, dass SVP, Civica und Alleanza daran festhalten“. Die Grünen stellen allerdings mit Verwunderung und Enttäuschung fest, dass nur jene Menschen zur Beteiligung eingeladen wurden, die im Umkreis der Freiheitsstraße wohnen. Dabei sei die Freiheitsstraße das Wohnzimmer aller Meranerinnen und Meraner. „Bürgerräte sind eigentlich Spiegelbilder einer Gemeinschaft. Der Wohnort muss daher neben Geschlecht, Alter und sozialer Herkunft bei der Auswahl der Teilnehmenden berücksichtigt werden. „Menschen, die zurzeit in anderen Stadtviertel wohnen, wie in Ober- und Untermais, Sinich, Marlinger- und Wolkensteinviertel, aber sich vielleicht jeden Tag in der Freiheitsstraße aufhalten, wurden von SVP, Civica und Alleanza anscheinend bewusst nicht eingeladen“, so Rohrer. Die Grünen haben daher eine Anfrage bei der Stadtregierung hinterlegt.

Zur Neugestaltung der Oberen Freiheitsstraße waren auch die Interessenvertretungen eingeladen, insgesamt sieben Teilnehmende für den Bürgerrat zu nominieren. SVP, Civica und Alleanza hätten die Stadtviertelräte, der Jugend- und Seniorenbeirat sowie jene beiden Umweltgruppen, die eine starke Stimme für Baukultur und Stadtgrün sind – Heimatschutzverein und AmUm – außen vor gelassen. „Stattdessen sind die wirtschaftlichen Interessen, also die Vertreterinnen und Vertreter von Gastronomie und Kaufleute überproportional vertreten“, so Heidi Dubis. Dabei sollte der Bürgerrat gerade eine Plattform sein, um die unterschiedlichen Interessen auszudiskutieren.

Die Grünen appellieren jetzt an die Meranerinnen und Meraner an der morgigen Vorstellung der Ergebnisse des Bürgerrats teilzunehmen und dort ihre Bedürfnisse und Wünsche einzubringen – gerade weil die Freiheitsstraße das Wohnzimmer aller ist. „Unser Dank gilt jenen Anrainerinnen und Anrainern, die sich auf den Bürgerrat eingelassen und mit ihren Ideen teilgenommen haben“, so die Grünen.