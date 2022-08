Meran: Grüne fordern öffentliche Anhörung zum Cura-Ressort

Meran – Die Meraner Grünen begrüßen, dass das Land in den Ausbau stationärer Pflegeeinrichtungen für Seniorinnen und Senioren in Meran investieren will. Das Land fordert jetzt von der Gemeinde einen Zuschuss für das von privaten Investoren vorangetriebene Projekt auf dem Parkplatz des Krankenhauses 15 Millionen Euro ein. „Bevor Meran eigene Gelder in das Projekt investiert, müssen die Bürgerinnen und Bürger einbezogen werden“, so die Grünen.

Die von den Grünen angeführte Stadtregierung hatte in die Satzung der Gemeinde Meran geschrieben, dass vor der Genehmigung von Projekten mit einem Auftragsvolumen von mehr als neun Millionen Euro eine öffentliche Anhörung abzuhalten ist. Da SVP, Alleanza und Civica sich jetzt mit 15 Millionen an einem Projekte von der Bietergemeinschaft VOLCAN GmbH und VEBA Invest, die beide zur Unternehmensgruppe von Siegfried Unterberger gehören, beteiligen will, fordern die Grünen eine solche Anhörung für das Cura-Ressort ein. Diese müsse stattfinden, bevor die Gelder dem Land bzw. den privaten Investoren zugesichert werden.

Die Grünen haben daher SVP, Alleanza und Civica einen Fragenkatalog zum Cura-Ressort vorgelegt. “Darin werden nach dem Zeitplan der öffentlichen Anhörung, aber auch nach den konkreten Vorteilen für Bürgerinnen und Bürger in Meran gefragt, die aus einem Beitrag von 15 Millionen Euro entstehen“, so Madeleine Rohrer, Fraktionssprecherin der Grünen und Heinrich Tischler, Grüner Gemeinderat und ehemaliger Primar am Meraner Krankenhaus. Die privaten Investoren erhalten bereits im Gegenzug für den Bau des Seniorenheims unter anderem das Gebäude der Antonius-Klinik in der Cavourstraße, das Recht das Grundstück am Krankenhaus zu bebauen und einen Investitionsbeitrag des Landes.