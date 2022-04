Merkel macht Zwischenstopp in Brixen

Brixen – Kurz nach der Wiedereröffnung hat das Hotel „Elephant“ in Brixen am Palmsonntag unerwarteten Besuch erhalten. Besitzerin Elisabeth Heiss konnte die ehemalige deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel begrüßen, die nach einer Italienreise mit Romaufenthalt vor der Rückfahrt über den Brenner in Brixen einen Übernachtungsstopp eingelegt hat.

Merkel war von Annette Schavan, der früheren Bildungsministerin, begleitet worden. Im historischen Ambiente des Hauses fühlte sich die frühere Bundeskanzlerin sichtlich wohl, berichtet stol.it.

Trotz gebotener Diskretion zeigte sich Merkel entspannt und leutselig. Eine Wiederkehr nach Brixen schloss sie dem Bericht zufolge nicht aus.