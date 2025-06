Merz von Trump vor dem Weißen Haus empfangen

Von: APA/AFP

US-Präsident Donald Trump hat Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz zu seinem Antrittsbesuch in Washington empfangen. Trump begrüßte Merz am Donnerstag per Handschlag vor dem Weißen Haus. Danach war nach US-Angaben zunächst ein Gespräch zwischen Trump und Merz im Oval Office vor laufenden Kameras geplant. Im Anschluss wollte Trump den Kanzler zum vertraulichen Mittagessen bitten. Merz hatte vor der Begegnung in Washington gesagt, er freue sich auf das Gespräch.

Als Hauptthemen nannte er den russischen Angriffskrieg in der Ukraine, die Handelspolitik sowie die Vorbereitung des NATO-Gipfels Ende Juni im niederländischen Den Haag. Merz sagte, er erwarte dabei allerdings keine “Durchbrüche”. Seit Trumps Amtsantritt im Jänner sind die Beziehungen zwischen Berlin und Washington angespannt, da der Rechtspopulist eine kompromisslose America-First-Politik (Amerika zuerst) verfolgt.