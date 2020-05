Michel: EU und Westbalkan “Schulter an Schulter”

“Schulter an Schulter” steht die Europäische Union mit ihren Partnern am Westbalkan. So beschreibt EU-Ratspräsident Charles Michel das Verhältnis der EU zu ihrer Nachbarregion am Mittwoch im Vorfeld des Video-Westbalkan-Gipfels auf Twitter. Dieser steht im Zeichen der gemeinsamen Bekämpfung der Corona-Pandemie und ihren Folgen auf dem Westbalkan.

Die Länder dürften bei der Bewältigung der Coronakrise nicht alleine gelassen werden, ist auch Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) überzeugt, der an der Videokonferenz teilnehmen wird. Die EU stellt für die Bekämpfung der Corona-Pandemie auf dem Westbalkan 3,3 Milliarden Euro bereit, auch um mit Krediten für Unternehmen die gravierenden wirtschaftlichen Auswirkungen der Krise abzumildern.

Aufgrund der Pandemie kehrt der Austausch der Staats- und Regierungschefs der EU und der Westbalkan-Länder nicht wie vom kroatischen EU-Ratsvorsitz vorgesehen nach Zagreb zurück, wo vor 20 Jahren der erste Westbalkan-Gipfel stattgefunden und die Integration der Region begonnen hat. Dass das Treffen trotz der gegenwärtigen Umstände stattfindet, wird als Geste der Solidarität angesehen. Um die nächsten Schritte in Richtung EU-Erweiterung wird es am Mittwoch jedoch nicht gehen.

Laut EU-Ratspräsident Michel soll einerseits die europäische Perspektive des Westbalkans bestätigt und anderseits das Bekenntnis zu EU-Werten und Reformen erneuert werden. Serbien und Montenegro befinden sich bereits im Beitrittsprozess, für Kosovo und Bosnien-Herzegowina gibt es noch einige Hindernisse zu bewältigen. Ende März wurde Grünes Licht für den Beginn von Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien und Albanien gegeben.

Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) würdigte am Dienstag die EU-Hilfen für die Westbalkan-Staaten als beispiellose Unterstützung. Dies sei ein klares Symbol dafür, wie wichtig der EU die Beziehung mit diesen Ländern sei. Das Geld soll unter anderem für medizinische Soforthilfe sowie den wirtschaftlichen und sozialen Wiederaufbau eingesetzt werden, so Edtstadler.

Für den EU-Abgeordneten Thomas Waitz von den Grünen zeichnet sich dadurch eine “vertiefende Zusammenarbeit mit der Region” ab. Die Corona-Hilfen sollten jedoch im Einklang mit dem Klimaschutzplan der EU-Kommission, dem Green Deal, und den Pariser Klimazielen stehen, “damit die Klima-Bemühungen der EU nicht konterkariert werden”, so Waitz. Er forderte, den Westbalkan in den EU-Aufbauplan zu inkludieren.