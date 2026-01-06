Aktuelle Seite: Home > Politik > Militäreinsatz für Grönland-Erwerb für USA “immer Option”
Für Washington geht es um die nationale Sicherheit der USA

Militäreinsatz für Grönland-Erwerb für USA “immer Option”

Dienstag, 06. Januar 2026 | 22:21 Uhr
Für Washington geht es um die nationale Sicherheit der USA
APA/APA/AFP/ODD ANDERSEN
Schriftgröße

Von: APA/Reuters

Die US-Regierung hat im Streit um die Kontrolle Grönlands ihre Haltung bekräftigt und schließt auch einen Militäreinsatz weiterhin nicht aus. Der Erwerb Grönlands habe für die nationale Sicherheit der USA Priorität und sei entscheidend, um Gegner in der Arktis abzuschrecken, teilte das Weiße Haus mit. Präsident Donald Trump und sein Stab diskutierten eine Reihe von Optionen. Der Einsatz des Militärs sei dabei “immer eine Option”, die dem Oberbefehlshaber zur Verfügung stehe.

Zuvor hatten mehrere europäische Staaten, darunter Deutschland, die USA in deutlichen Worten vor einer Annexion Grönlands gewarnt. Trump hat wiederholt angedroht, die zum Königreich Dänemark gehörende autonome Arktisinsel zu übernehmen.

In einer gemeinsamen Erklärung hatten Dänemark, Deutschland, Frankreich, Italien, Polen und Spanien am Dienstag betont, Grönland gehöre seinem Volk. Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen hatte am Montag mit dem Ende des westlichen Verteidigungsbündnisses NATO gedroht.

Grönland ist wegen der Zugehörigkeit zu Dänemark NATO-Gebiet, gehört allerdings nicht zur EU. Die USA haben bereits Militärstützpunkte auf der Insel und könnten diese auch ohne Annexion ausbauen. Spekuliert wird, dass es ⁠Trump vor allem um die Ausbeutung der reichen Bodenschätze der Insel geht.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
„BALD“: Kommt Grönland als Nächstes dran?
Kommentare
87
„BALD“: Kommt Grönland als Nächstes dran?
Immer mehr Autos ohne technische Inspektion auf den Straßen
Kommentare
70
Immer mehr Autos ohne technische Inspektion auf den Straßen
Studie zeigt: Einkaufen in Bozen teurer als in Mailand
Kommentare
65
Studie zeigt: Einkaufen in Bozen teurer als in Mailand
Wildcamper in Südtirol im Visier
Kommentare
57
Wildcamper in Südtirol im Visier
Keine U-Haft für Barbetreiber nach Schweizer Brandinferno
Kommentare
57
Keine U-Haft für Barbetreiber nach Schweizer Brandinferno
Anzeigen
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Nähe hilft heilen sammelt wieder mit Musik Spenden
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 