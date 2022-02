Militärflugplatz nahe Kiew von russischer Armee eingenommen

Die russische Armee hat nach Angaben der ukrainischen Regierung einen Militärflugplatz nahe Kiew eingenommen. Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte am Donnerstag, es handle sich um den wenige Kilometer nordwestlich der ukrainischen Hauptstadt gelegenen Flughafen Hostomel. Er habe die ukrainische Armee angewiesen, den Flughafen zurückzuerobern. Zuvor waren bereits Kämpfe auf dem Gebiet des zerstörten Atomreaktors von Tschernobyl gemeldet worden.

Huge explosion at Ukrainian airport as Russia deepens it's invasion of Ukraine. This is needless pic.twitter.com/YY7lJSEAhY

