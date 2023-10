Mindestens 300 Tote in Israel bei Großangriff aus Gaza

Nach den Großangriffen der islamistischen Hamas aus dem Gazastreifen ist der Zahl der Toten in Israel Medienberichten zufolge auf mindestens 300 gestiegen. Rund 1.590 Menschen wurden verletzt, wie mehrere israelische Medien am Samstagabend unter Berufung auf medizinische Quellen berichteten.

Die im Gazastreifen herrschende islamistische Hamas hatte tagsüber nach Militärangaben mehr als 3.000 Raketen auf Israel abgefeuert. Gleichzeitig drangen am Morgen bewaffnete Palästinenser über Land, See und Luft nach Israel vor. Mehrere Israelis wurden nach Militärangaben in den Gazastreifen verschleppt.

Die Kampfhandlungen dauerten in der Nacht weiter an. Gegen mehrere Städte, darunter die Küstenmetropole Tel Aviv, gab es am Abend heftige Raketenangriffe mit mehreren Verletzten.

Die Hamas wird von EU, USA und Israel als Terrororganisation eingestuft. Das israelische Militär entgegnete mit dem Beschuss von Zielen der Hamas im Gazastreifen. Dabei wurden mindestens 232 Menschen getötet und knapp 1.700 wurden verletzt, wie das Gesundheitsministerium im Gazastreifen bekannt gab.