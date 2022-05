Mindestpreise für Alkohol?

Dublin/Bozen – Seit 2022 bekommt man in Irland keine Flasche Wein mehr unter 7,40 Euro, so berichtet heute die „Zett“ am Sonntag. Die irische Regierung hat gesetzlich einen Mindestpreis für Alkohol festgelegt. Die „Zett“ hat bei Kellereien, Brennereien und dem Forum für Prävention des Landes nachgefragt, inwieweit ein solches Gesetz auch in Südtirol sinnvoll wäre.

Mehr dazu lest ihr in der heutigen Ausgabe der „Zett“ am Sonntag!