Mit viel Tatkraft in die nächsten Vereinsjahre

Bozen – Ulrich Seitz als Präsident und Edith Moroder als Vizepräsidentin von Alzheimer Südtirol Alto Adige ASAA wurden für weitere drei Jahre in ihren Ämtern bestätigt. Während der Pandemiezeit wurden die Kontakte zu den Vereins-Mitgliedern notgedrungen auch verstärkt online durchgeführt, da Begegnungen in Präsenz auch immer wieder untersagt waren. Deshalb versucht der gerade erneuerte Vorstand einen neuen Anlauf, um die Mitglieder besser zu erreichen – auch im Hinblick darauf, die direkten Kontakte wieder verstärken zu können.

Nicht nur ein interner Rundbrief mit Ratschlägen von Fachleuten für pflegende Angehörige und Betreuer*innen – „Fragen zur Pflege“ mit besonderem Augenmerk auf das Thema „Schmerzen erkennen“ – wird demnächst online verschickt, sondern auch ein Newsletter, der in regelmäßigen Abständen über neue Forschungsergebnisse informieren soll, diesmal über „Neue Möglichkeiten der Demenz-Diagnostik“.

Außerdem wird auch die Vortragstätigkeit wieder aufgenommen. Der nächste Termin steht bereits am 10. Juni 2022 am Bozner Hauptsitz an. Die Fachfrau Karin Pörnbacher und ihr Kollege Michele Giusti referieren über „Ernährung mit besonderer Rücksicht auf Menschen mit Demenz“ im Altmann-Haus (Saal B) in Bozen, Grieser Platz 18 um 15.30 Uhr. Der Infonachmittag findet in beiden Landessprachen statt.

Fragestellungen rund um die Ernährung und das Essverhalten bei Menschen mit Demenz kommen gerade bei Pflegenden sowie betroffenen Familienangehörigen immer wieder vor und sind sehr belastend. Interessierte melden sich bitte für diese kostenlose Veranstaltung unter der Mailadresse info@asaa.it oder der Grünen Nummer 800 660 561 an.