Mitgliederversammlung des Vereins für Sachwalterschaft

Bozen – Der Verein für Sachwaltschaft war im letzten Jahr vielfach mit neuen Projekten und Initiativen beschäftigt, damit beeinträchtigte Personen und ihre Familien während der Pandemie unterstützt werden konnten. Im Mai findet nun wieder die Jahresmitgliederversammlung statt.

Alle aktuellen und geplanten Tätigkeiten werden bei der Mitgliederversammlung vorgestellt, die am Freitag 20. Mai 2022 um 17.00 Uhr im Rosenbachsaal, A.Nikolettiplatz 4, Bozen abgehalten wird.

An der Versammlung nimmt via Videokonferenz außerdem Prof. Paolo Cendon, Vater des Gesetzes der Sachwalterschaft teil. Er stellt die nationale Arbeitsgruppe der Rechte der Menschen mit Beeinträchtigung vor, die vor kurzem vom Justizministerium gegründet wurde und spricht über die Ziele und Projekte der Gesetzesreform.

Der Verein für Sachwalterschaft stellt zudem die Neuigkeiten hinsichtlich der kollegialen Beratung vor.

Jedes Jahr wird ein Anstieg der Personenzahl registriert, die aufgrund ihres Alters oder gesundheitlicher Probleme von einem Sachwalter begleitet werden müssen. Nach den letzten statistischen Daten des Jusitzministeriums stehen 313.000 Menschen in Italien unter dem Schutz der Sachwalterschaft, davon 3700 in Südtirol. Jedes Jahr werden beim Landesgericht Bozen mehr als 500 neue Sachwalterverfahren eröffnet.

Großes Engagement bestand im letzten Jahr hinsichtlich der Förderung des Projekts Egida, in welchem der Verein vom Vormundschaftsgericht als Sachwalter zu Gunsten von einsamen Personen ernannt wird; Umstände, die sich durch die soziale Distanzierung noch verschlechtert haben. In diesem Jahr wird das Projekt durch die Einführung des Sachwalters der Gemeinschaft erweitert. Ein Projekt, welches sich an Personen richtet, die in einer Pflegeeinrichtung untergebracht sind.

Dank der Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe und People First Südtirol hat der Verein eine Informationsbroschüre in einfacher Sprache über die Sachwalterschaft realisiert, welche sich an Personen mit Verständnisschwierigkeiten richtet.

Für Informationen kann der Verein für Sachwalterschaft mit Sitz in Bozen, Siegesplatz 48, Tel.: 0471-1882232 Email: info@sostegno.bz.it kontaktiert werden.