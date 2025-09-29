Moldau: Proeuropäische Regierungspartei klar in Führung

Von: apa

In der Republik Moldau zeichnet sich nach der Parlamentswahl am Sonntag ein deutlicher Sieg der proeuropäischen “Partei der Aktion und Solidarität” (PAS) um Staatspräsidentin Maia Sandu ab: Nach Auszählung von mehr als 97 Prozent der abgegebenen Stimmen lag die PAS mit 49 Prozent in Führung, gefolgt vom prorussischen Wahlbündnis “Patriotischer Block”, bestehend aus Sozialisten (PSRM) und Kommunisten (PCM), der bei knapp 25 Prozent lag.

Als drittstärkste Kraft könnte nach derzeitigem Stand das Bündnis “Alternative” des pro-russischen Bürgermeisters von Chisinau, Ion Ceban, mit gut 8 Prozent den Sprung ins Parlament schaffen, gefolgt von der gleichfalls russlandfreundlichen “Unsere Partei” des Oligarchen Renato Usatii mit 6,25 Prozent.

Regierungsmehrheit für PAS noch unklar

Unklar blieb zunächst vor allem, ob die proeuropäische PAS es abermals schaffen kann, die Mehrheit einzufahren. Um im Alleingang regieren zu können, benötigt sie mindestens 51 der insgesamt 101 Parlamentsmandate. PAS-Chef Igor Grosu hatte wenige Tage vor der richtungsweisenden Wahl angekündigt, dass seine Partei die Opposition vorziehen werde, sollte sie die Mehrheit einbüßen. Moldauische Politbeobachter rechnen allerdings damit, dass die PAS notfalls eine Koalition mit der Kleinpartei Usatiis in Betracht ziehen könnte.

Der Chef der prorussischen Sozialisten und frühere Staatspräsident Igor Dodon rief derweil alle Anhänger des prorussischen “Patriotischen Blocks” für Montagmittag zu Demos auf. Sein Wahlbündnis habe “offenkundig den Wahlsieg” eingefahren, es gelte nun, “diesen auf der Straße zu verteidigen”, sagte Dodon.

Ihrerseits warnten die moldauischen Behörden vor möglichen Unruhen und Krawallen im Laufe der Nacht sowie der kommenden Tage. Mehrere mutmaßliche Unruhestifter wurden noch vor Schließung der Wahllokale in Gewahrsam genommen – zwei davon würden den Sicherheitskräften der abtrünnigen Provinz Transnistrien angehören, teilte die moldauische Polizei am späten Abend mit.

Die Wahlbeteiligung lag nach Angaben der Zentralen Wahlbehörde bei 52,08 Prozent.