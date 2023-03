Montenegro wählt Präsidenten

In Montenegro hat am Sonntag die Präsidentenwahl begonnen. Rund 540.000 wahlberechtigte Bürger sind dazu aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Der prowestliche Amtsinhaber Milo Djukanovic tritt zum zweiten Mal in Folge an. Weitere sechs Männer und Frauen bewerben sich um das höchste Staatsamt. Entschieden wird das Rennen voraussichtlich am 2. April in einer Stichwahl zwischen den beiden Erstplatzierten vom Sonntag.

Die Wahllokale öffneten um 7.00 Uhr und schließen um 20.00 Uhr. Mit ersten Ergebnissen wird in der Nacht auf Montag gerechnet.

Amtsinhaber Djukanovic kann dieses Mal Prognosen zufolge nicht mit einem Wahlsieg schon in der ersten Runde rechnen, wie dies vor fünf Jahren der Fall war. Es wird aber davon ausgegangen, dass Djukanovic in die Stichwahl kommen wird.

Wer dann sein Herausforderer sein wird, scheint allerdings nicht so klar: Die besten Aussichten werden drei Kandidaten der seit 2020 regierenden proserbischen Parteien eingeräumt. Es handelt sich um den Vorsitzenden der Demokratischen Front, Andrija Mandic, den früheren Finanzminister Jakov Milatovic von der Bewegung “Europa jetzt” und den Vorsitzenden der Demokraten, Aleksa Becic.