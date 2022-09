Moskau meldet Angriff auf vier ukrainische Kommandoposten

Russland verstärkte am Wochenende die Luftangriffe

Russische Truppen haben nach Kreml-Angaben vier Kommandoposten der ukrainischen Armee angegriffen. Die Attacken etwa auf Stützpunkte nahe Charkiw im Osten des Landes und Nikolske seien in den vergangenen 24 Stunden erfolgt, so das Verteidigungsministerium. Zu der am Montag gestarteten Gegenoffensive der Ukrainer im Süden hieß es, dass russische Truppen Einheiten und Reservekräfte des Nachbarlandes angegriffen hätten. Dabei seien 150 Soldaten des “Feindes” getötet worden.

Am Samstag sprach Moskau von 230 neuen Toten bei der Offensive im Raum zwischen Mykolajiw und Krywyj Rih. Diese Angaben ließen sich nicht von unabhängiger Seite überprüfen.

Russland hat die Ukraine am 24. Februar überfallen. Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte am Sonntag im Staatsfernsehen erneut, die militärische Spezialoperation, wie sie Moskau nennt, verlaufe nach Plan. “Alle Ziele werden erreicht.” Nach Einschätzung westlicher Militärexperten kommen russische Truppen dagegen kaum voran.