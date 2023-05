Moskau meldet Festnahme von Ukrainern mit Anschlagsplänen

Der russische Geheimdienst FSB hat die Festnahme von zwei ukrainischen “Saboteuren” gemeldet. Nach Angaben des russischen Inlandsgeheimdienstes wurden zwei Ukrainer festgenommen, die geplant haben sollen, Strommasten von Atomkraftwerken in Russland in die Luft zu jagen. Dies meldet die staatliche Nachrichtenagentur RIA am Donnerstag.

Ziel sei es gewesen, die Abschaltung der Reaktoren zu bewirken. “Eine Sabotagegruppe des ukrainischen Auslandsgeheimdienstes (…) versuchte, etwa 30 Stromleitungen der Atomkraftwerke in Leningrad und Kalinin zu sprengen”, erklärte der FSB.