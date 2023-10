Moskau spricht von hohen ukrainischen Verlusten

Die ukrainischen Streitkräfte haben im Verlauf ihrer Großoffensive nach russischer Darstellung hohe Opferzahlen und hohe Materialverluste erlitten. Insgesamt hätten die ukrainischen Truppen rund 1.500 gepanzerte Fahrzeuge eingebüßt, erklärte Verteidigungsminister Sergej Schoigu nach Angaben der Staatsagentur TASS vom Montag bei einem Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig prüfen. Zu russischen Verlusten gab Schoigu keine Erklärung ab.

Die Ukraine verteidigt sich mit westlicher Militärhilfe gegen den russischen Angriffskrieg, den Kremlchef Wladimir Putin am 24. Februar 2022 begonnen hatte. Die Gegenoffensive Kiews ist nach Schoigus Darstellung angesichts der schweren Verluste verpufft. Die russischen Streitkräfte seien inzwischen zur “aktiven Verteidigung” übergegangen.

Auch Präsident Putin hatte zuletzt wiederholt von einem Scheitern der Offensive gesprochen. Vor seinem Besuch in Peking an diesem Dienstag sagte er im Interview mit dem chinesischen Fernsehen, dass Kiew keine Ergebnisse, sondern nur hohe Verluste in den Reihen der ukrainischen Streitkräfte vorweisen könne.