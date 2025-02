Münchner Sicherheitskonferenz begonnen

Von: APA/dpa/Reuters/AFP

Vor dem Hintergrund von möglichen Verhandlungen der USA mit Russland über ein Ende des Ukraine-Kriegs ist die 61. Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) am Freitag eröffnet worden. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte dabei, sie wolle über die Aktivierung einer Sonderklausel zu den europäischen Schuldenregeln höhere Verteidigungsausgaben ermöglichen. “Ich werde vorschlagen, die Ausweichklausel für Verteidigungsinvestitionen zu aktivieren.

“Dies wird es den Mitgliedstaaten ermöglichen, ihre Verteidigungsausgaben erheblich zu erhöhen”, sagte von der Leyen bei der Sicherheitskonferenz. Außerdem warnte sie vor einem Sieg Russlands in der Ukraine. Ein Sieg des Präsidenten Wladimir Putin würde auch die USA schwächen. Die Ukraine und Europa bräuchten einen “Frieden durch Stärke”, sagte von der Leyen. Europa und die USA könnten “gemeinsam sicherstellen, dass ein dauerhafter und gerechter Frieden erreicht wird”. Aber klar sei auch, dass die Europäer für ihre Verteidigung “deutlich mehr ausgeben” müssten.

Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte zuvor in seiner Eröffnungsrede den internationalen Partnern ungeachtet der kurz bevorstehenden Bundestagswahl Verlässlichkeit und Stabilität zugesagt. “Auf Deutschland ist Verlass. You can count on us”, erklärte er. Gleichzeitig warf er der US-Regierung Rücksichtslosigkeit vor: “Die neue amerikanische Administration hat ein anderes Weltbild als wir. Eines, das keine Rücksicht nimmt auf etablierte Regeln, auf gewachsene Partnerschaft und Vertrauen”, sagte er und warnte: “Regellosigkeit darf nicht zum Leitbild für eine Neuordnung der Welt werden.”

US-Vizepräsident: Europa sollte bei Ukraine-Verhandlungen sein

Zuvor hatte sich US-Vizepräsident J.D. Vance für eine Beteiligung der Europäer an den Verhandlungen über ein Ende des Krieges in der Ukraine ausgesprochen. Auf eine entsprechende Frage eines Journalisten am Freitag sagte Vance: “Sicher sollten sie das. Natürlich.”

Überschattet von der neuen Richtung der US-Regierung im Ukraine-Konflikt und in Nahost treffen führende Politiker und Diplomaten von Freitag bis Sonntag in München zusammen. Zu dem wichtigsten sicherheitspolitischen Expertentreffen haben sich neben dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mehr als 60 Staats- und Regierungschefs und über 100 Minister angesagt.

Vor dem Treffen ist unerwartet Bewegung in mögliche Verhandlungen über eine Friedenslösung im Ukraine-Krieg gekommen. US-Präsident Donald Trump hatte am Mittwoch ein eineinstündiges Telefonat mit Kremlchef Wladimir Putin geführt, ohne sich im Voraus mit den Europäern abzustimmen. Im Anschluss erklärte Trump, er habe mit diesem einen “unverzüglichen” Beginn von Verhandlungen über die Zukunft der Ukraine vereinbart. Dies weckte bei westlichen Verbündeten die Befürchtung, die Ukraine wie auch die europäischen Partner würden von den Ukraine-Gesprächen ausgeschlossen. Später stellte die US-Regierung klar, dass Kiew an den Gesprächen beteiligt werden solle. Die USA wollen, dass europäische Staaten die militärische und finanzielle Hauptlast bei der künftigen Absicherung der Ukraine tragen.

Vance: Trump “ohne Scheuklappen”

Mit besonderem Interesse wurde am Freitagnachmittag die Rede von US-Vizepräsident Vance erwartet. Vance sprach darin jedoch nicht über den Krieg in der Ukraine, sondern mehr über die Demokratie in Europa. Kurz vor seinem Auftritt schloss Vance im Hinblick auf mögliche Verhandlungen zur Zukunft der Ukraine “militärischen Druck” nicht aus. US-Präsident Donald Trump werde nicht “mit Scheuklappen an die Sache herangehen”, sagte Vance dem “Wall Street Journal” in einem am Freitag veröffentlichten Interview. Um Druck auszuüben, “gibt es wirtschaftliche Druckmittel, es gibt natürlich auch militärische Druckmittel”, fügte er hinzu. “Alles liegt auf dem Tisch.”

Der Kreml zeigte sich daraufhin irritiert. Vor allem die Erwähnung des Militärischen sei “ein neues Element”, sagte der Sprecher des Präsidialamts in Moskau, Dmitri Peskow. “Wir haben solche Formulierungen bisher nicht gehört, sie wurden bisher nicht geäußert.” Daher hoffe er, dass Russland bei weiteren Kontakten zur US-Regierung “eine zusätzliche Klarstellung” darüber erhalten werde.

Rubio mit Flugzeugpanne

Der US-Außenminister Marco Rubio musste unterdessen eine Panne einstecken. Nach der Umkehr seines Flugzeugs wegen mechanischer Probleme reist Rubio in einer kleineren Maschine nach München. Wie das US-Außenministerium am Freitag mitteilte, trat der Minister erneut den Weg nach Europa an – allerdings ohne Journalisten an Bord. Zuvor war die Maschine, mit der Rubio eigentlich hatte fliegen wollen, abrupt gewendet und wieder zurück zum Militärstützpunkt Andrews Air Force Base außerhalb Washingtons zurückgekehrt, wie ein begleitender Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichtete.

Rubio sollte bei der Konferenz unter anderen Selenskyj treffen. Danach sollte er nach Israel, Saudi-Arabien und in die Vereinigten Arabischen Emirate weiterreisen, um die zuletzt auf der Kippe stehende Geisel-Freilassung und die Waffenruhe im von der islamistischen Hamas beherrschten Gazastreifen zu besprechen.

Merz erwartet “brutal harte Ansage” der USA an Europa

US-Vizepräsident Vance wird auf der Münchner Sicherheitskonferenz nach Angaben von CDU-Chef Friedrich Merz eine “brutal harte Ansage” der Amerikaner an die Europäer machen. Die Europäer bräuchten dafür eine klare Antwort, sagte der Unions-Kanzlerkandidat am Donnerstagabend im ZDF. Vance wird am Freitag mit Merz und mit dem deutschen Kanzler Olaf Scholz am Samstag auf der Sicherheitskonferenz reden.

Scholz hatte zuvor erneut betont, dass die Europäer nicht hinnehmen dürften, dass Trump und Putin unabgestimmt Entscheidungen träfen und der Ukraine einen “Diktatfrieden” aufzwingen wollten. Die Europäer müssten in ihrer Solidarität zur Ukraine klar sein.

Schallenberg trifft US-Sondergesandten

Aus Österreich nimmt Interimskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) ab Freitag an der Münchner Sicherheitskonferenz teil. Er will dort über ein Dutzend bilateraler Gespräche führen, darunter auch mit dem US-Sondergesandten für die Ukraine, Keith Kellogg. Der Außenminister werde auch seine Kollegen aus China (Wang Yi), Indien (Subrahmanyam Jaishankar), der Türkei (Hakan Fidan), Saudi-Arabien (Faisal Al-Saud) und Jordanien (Ayman al-Safadi) treffen, hieß es im Vorfeld aus dem Kanzleramt.

Zur Ukraine bekräftigte Schallenberg im Vorfeld: “Keine Verhandlungen über die Ukraine ohne die Ukraine. Und keine Gespräche über die Sicherheit Europas ohne die EU und europäische Staaten.” Für einen gerechten, umfassenden und dauerhaften Frieden brauche es den Rückhalt der internationalen Staatengemeinschaft, betonte Schallenberg. Es sei in den vergangenen Wochen Bewegung in lange Zeit verfahrene internationale Konflikte gekommen. Die Sicherheitskonferenz sei eine gute Gelegenheit, diese Dynamik in eine positive Richtung zu lenken. “Vor allem wir Europäer müssen es schaffen, Sicherheit zu exportieren, damit wir nicht Gefahr laufen, Unsicherheit zu importieren.”