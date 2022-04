Muslimischer Fastenmonat Ramadan beginnt

Für Muslime weltweit fängt der Ramadan an. Dieser Samstag sei der erste Tag des Fastenmonats, meldete die staatliche saudische Nachrichtenagentur SPA am Freitagabend unter Berufung auf den zuständigen Gerichtshof in Saudi-Arabien. In dem Königreich befinden sich die beiden heiligsten Stätten des Islam: Mekka und Medina. Der Start richtet sich nach dem Erscheinen der Neumondsichel und kann deswegen von Land zu Land leicht variieren.

Gläubige Muslime verzichten im Ramadan einen Monat lang von der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang auf Essen, Trinken, Rauchen und Sex. Am Abend treffen sich die Menschen dann zum gemeinsamen Fastenbrechen. Im dritten Ramadan während der Corona-Pandemie gibt es weltweit deutlich weniger Einschränkungen bei den Feierlichkeiten. Das Fasten während des Ramadans ist eine der fünf Säulen des Islam. Weltweit leben rund 1,9 Milliarden Muslime.