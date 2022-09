Nächtliche Partys auf den Talferwiesen

Bozen – Am ersten Freitag im Juli ist jene Verordnung in Kraft getreten, mit der Bozens Bürgermeister Renzo Caramaschi das Nachtleben im Sommer eingeschränkt hat. In der Zwischenzeit scheinen sich die nächtlichen Exzesse verlagert zu haben. Partys auf den Talferwiesen hinterlassen deutliche Spuren, wie man im Foto sieht. Nun hat Caramaschi entschieden, dass es zu keiner Verlängerung der Maßnahme kommt.

Die Verordnung des Bürgermeisters hatte im Sommer durchaus Kontroversen ausgelöst: Während sich vor allem am Obstplatz Anrainer über nächtliche Ruhestörung beschwerten, protestierten die Lokalbetreiber, weil sie Einbußen befürchteten.

Im Sommer durften zwischen 24.00 Uhr bis 5.00 Uhr in der Früh Getränke nicht mehr im Stehen konsumiert werden. Auch Musik aus dem Lautsprecher war verboten. Im Fall von Übertretungen drohten Strafen zwischen 200 und 600 Euro. Außerdem patrouillierten die Ordnungskräfte am Abend – unter anderem in Zivil.

Wie Caramaschi gegenüber dem Alto Adige erklärt, bestünden für eine Verlängerung der Verordnung nicht die Voraussetzungen. Demnach gelten am kommenden Wochenende keine Einschränkungen mehr. Der Bürgermeister schließt allerdings nicht aus, dass neue Maßnahmen zur Einschränkung des Nachtlebens getroffen werden könnten, sollten sich die Bedingungen verändern.

In jedem Fall müsse so eine Entscheidung zunächst vom Sicherheitskomitee geprüft werden.