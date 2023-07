NATO-Chef “absolut überzeugt”: Schwedens Beitritt kommt

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sieht die NATO mit dem Ende der türkischen Blockade gegen den Beitritt Schwedens insgesamt gestärkt. Die mit Präsident Recep Tayyip Erdogan am Vorabend getroffene Übereinkunft stärke die Verteidigung des Bündnisses deutlich und sei auch im Interesse der Türkei selbst, sagte Stoltenberg am Dienstag in Vilnius vor dem offiziellen Beginn des NATO-Gipfels.

Er sei “absolut überzeugt”, dass die Türkei das Beitrittsprotokoll für Schweden nun ratifizieren werde und das Hauptproblem gelöst sei, sagte er. “Dieser Gipfel ist bereits historisch bevor er begonnen hat”, sagte Stoltenberg. Erdogan hatte am Vorabend seine Blockade eines Beitritts von Schweden aufgegeben und will nach Angaben der NATO dem türkischen Parlament das Beitrittsprotokoll zur Entscheidung vorlegen.

Ungarn bekräftigte indes, dass es den Beitritt Schwedens zur NATO unterstützt. Die entsprechende Ratifizierung sei “nur noch eine technische Angelegenheit”, sagt Außenminister Peter Szijjarto. Die ungarische Regierung hat wiederholt erklärt, dass sie einer Zustimmung der Türkei zur Aufnahme Schwedens in das Militärbündnis folgen würde. Am Montagabend gab die Türkei ihre Blockade auf, und Präsident Recep Tayyip Erdogan sagte, er werde Schwedens NATO-Antrag zur Ratifizierung an das türkische Parlament weiterleiten. Der Aufnahme eines neuen Mitgliedes müssen alle NATO-Staaten zustimmen. Ungarn und die Türkei sind die beiden letzten, deren Ratifizierung noch fehlt.

Litauens Armeechef Valdemaras Rupsys begrüßte das Ende der türkischen Blockade und hob die militärische Bedeutung des Landes hervor. “Die Vereinbarung mit der Türkei hat Schweden den Weg geebnet, das 32. Mitglied der NATO zu werden”, sagte der Befehlshaber der Streitkräfte des baltischen EU- und NATO-Landes am Dienstag im litauischen Radio. “Politisch war das ein sehr wichtiger Schritt, militärisch muss ich sagen, dass es für Russland wirklich zu einem Dilemma wird. Ein Dilemma, mit dem es sich auseinandersetzen muss und das wahrscheinlich nicht durch Säbelrasseln, sondern durch Gespräche mit der NATO.”

Zu dem Treffen in der litauischen Hauptstadt Vilnius werden neben dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz, US-Präsident Joe Biden und den anderen Staats- und Regierungschefs der 31 Nato-Staaten auch zahlreiche Gäste erwartet. Einer von ihnen soll der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sein. Mit ihm soll am Mittwoch über eine noch engere Zusammenarbeit beraten werden. Thema dürfte zudem die NATO-Beitrittshoffnungen der Ukraine sein. Selenskyj wünscht sich eine konkrete Einladung für sein Land, dürfte diese aber wegen des Widerstandes von Ländern wie Deutschland und den USA erst einmal nicht bekommen.